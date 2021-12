Pininfarina Battista: iniziati gli ultimi test con Nick Heidfeld

Automobili Pininfarina ha rivelato che l’hypercar elettrica Battista si sta avvicinando alla sua fase finale di sviluppo, in vista delle consegne ai clienti all’inizio del prossimo anno.

Con l’avvicinarsi della produzione, il collaudatore Nick Heidfeld ha recentemente sottoposto un muletto a una raffica di test sia in pista che su strada. L’ex pilota di Formula 1 e di Formula E ha dichiarato:

L’effetto in accelerazione è completamente strabiliante: i piloti non si annoieranno mai dell’esperienza, non importa quante volte lo provino. Il comportamento su strade aperte, anche su superfici imprevedibili, ha dimostrato che la Battista è ben bilanciata. La qualità di guida è eccellente e lo sterzo è naturale e si adatta perfettamente a ciò che vogliamo ottenere con questa hyper sportiva.

4 motori elettrici

La Pininfarina Battista è dotata di un pacco batterie agli ioni di litio da 120 kWh di origine Rimac, che le garantisce un’autonomia fino a 311 miglia (500 km) e che alimenta quattro motori elettrici indipendenti che distribuiscono la coppia su tutte le ruote.

I numeri

Questa configurazione si traduce in numeri davvero sbalorditivi in ​​quanto l’hypercar ha una potenza massima combinata di 1.900 CV e 2.360 Nm di coppia. Ciò le consente di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di due secondi e da 0 a 300 km/h in meno di 12 secondi. Mentre la velocità massima dichiarata è di 350 km/h.

Solo 150 esemplari

La produzione della Pininfarina Battista sarà limitata a 150 unità e il prezzo parte da € 1,98 milioni di euro al lordo delle tasse.