Opel Astra 2022: prezzo, motori, uscita

Svelata quest’anno, la nuova Opel Astra si avvicina al suo debutto commerciale. In anticipo sullo sbarco sul mercato il marchio tedesco ha svelato i prezzi della nuova compatta per l’Italia.

Opel Astra 2022: Motorizzazioni

Per quanto guarda le motorizzazioni la nuova Opel Astra si affida agli stessi motori della cugina francese Peugeot 308. Sul fronte benzina troviamo il 1,2 litri da 110 CV e 230 Nm offerto unicamente con il cambio manuale a 6 marce. Lo stesso motore declinato in una versione più potente da 130 CV, disponibile in questo caso anche con la trasmissione automatica a 8 rapporti.

L’unico diesel a disposizione è il 1.5L da 130 CV e 300 Nm (con cambio manuale o automatico). Non manca una versione plug-in con 60 km di autonomia in modalità EV e due step di potenza da 180 o 224 CV. In questo caso l’unica opzione per la trasmissione è l’automatico a 8 rapporti.

I prezzi della nuova Opel Astra

Ancora da definire al dettaglio sono gli allestimenti della nuova Opel Astra. Ad ogni modo Opel ha annunciato prezzi a partire da 24.500 euro per il benzina entry level. Gli ordini partiranno ad ottobre con le prime consegne previste a inizio 2022. Per la versione familiare Sports Tourer bisognerà attendere ancora un po’.