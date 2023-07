Omoda 5: i primi due esemplari del SUV arrivano in Italia [FOTO]

Direttamente dall’Oriente arriva una novità molto importante che riguarda l’Italia: le prime due unità dell’Omoda 5, il SUV del noto brand cinese Omoda, hanno raggiunto le nostre coste dopo un viaggio oltreoceano durato circa un mese.

L’arrivo di questo marchio nel mercato italiano precede la sua diffusione in altre importanti nazioni europee, segnalando una nuova fase per la casa automobilistica cinese. Dopo l’inevitabile procedura di sdoganamento, adesso le due Omoda 5 dovranno seguire il percorso burocratico necessario per ottenere l’omologazione alla circolazione sulle strade italiane e, successivamente, la loro immatricolazione.

Queste vetture avranno un ruolo cruciale nel fine-tuning dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), per assicurare che funzionino correttamente con la segnaletica stradale del nostro Paese.

Grazie al contributo della concessionaria Contauto Due di Teverola (Caserta), i due modelli sono stati sdoganati nel porto di Napoli. Si distinguono per i colori della carrozzeria: il primo esemplare ha un corpo bianco perlato con tetto nero mentre il secondo sfoggia un raffinato grigio scuro.

Le due unità hanno un quattro cilindri turbo da 197 CV

Per quanto riguarda la meccanica, l’Omoda 5 è dotato del motore turbo benzina TGDI a quattro cilindri da 1.6 litri da 197 CV, che promette performance notevoli.

In termini di dimensioni, il modello si estende per 4,4 metri in lunghezza, 1,83 metri in larghezza e 1,59 metri in altezza, con un passo di 2,63 metri. Il design è dinamico e deciso, valorizzato da linee aerodinamiche. Il telaio vanta delle sospensioni indipendenti, anteriori MacPherson e posteriori multilink, e dona robustezza all’auto.

Ma non finisce qui, il veicolo cinese propone diverse funzionalità di serie dedicate alla sicurezza attiva, come il cruise control adattivo, l’Auto Hold, il Lane Departure Warning e un’immagine panoramica a 360°. La guida autonoma raggiunge il Livello 2.

In arrivo le versioni 100% elettrica e full hybrid

All’inizio del 2024, alla gamma si unirà l’Omoda 5 EV 100% elettrica. Questo modello si differenzia dal SUV a combustione interna grazie al frontale chiuso, un dettaglio che evidenzia la sua natura a zero emissioni.

Equipaggiata con un motore anteriore, la versione full electric può vantare una potenza di 204 CV (150 kW) e una coppia massima di 340 Nm. La sua velocità massima è di 170 km/h e può accelerare da 0 a 100 km/h in appena 7,8 secondi.

Infine, nella prima metà del prossimo anno, verrà introdotta la variante full hybrid per arricchire ulteriormente l’offerta di questo prodotto sul mercato italiano.