Con l’approvazione definitiva al Senato il 20 novembre, il nuovo Codice della Strada introduce una serie di cambiamenti destinati a rivoluzionare il modo di guidare e muoversi in Italia. Con 83 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto, la legge sarà operativa 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Dai limiti sulla velocità alle nuove regole per i monopattini, vediamo le novità principali.

Telefono alla guida

L’uso del cellulare alla guida senza vivavoce comporta multe da 250 a 1.000 euro. Per i recidivi, le sanzioni salgono a 350-1.400 euro, con la possibilità di sospensione della patente: una settimana per chi ha più di 10 punti e 15 giorni per chi ne ha meno. In caso di incidenti causati dal telefono, i tempi raddoppiano.

Alcol e guida: tolleranza zero

Le nuove regole rendono più severe le pene per chi guida in stato di ebbrezza. Ecco i dettagli:

Tasso tra 0,5 e 0,8 g/l : multa da 573 a 2.170 euro e sospensione della patente per 3-6 mesi.

: multa da 573 a 2.170 euro e sospensione della patente per 3-6 mesi. Tasso tra 0,8 e 1,5 g/l : multa da 800 a 3.200 euro, sospensione della patente fino a un anno e possibile detenzione fino a 6 mesi.

: multa da 800 a 3.200 euro, sospensione della patente fino a un anno e possibile detenzione fino a 6 mesi. Tasso superiore a 1,5 g/l: multa fino a 6.000 euro, sospensione della patente per 2 anni e detenzione fino a 6 mesi.

Inoltre, chi supera il tasso di 0,8 g/l sarà obbligato a utilizzare veicoli con alcolock, un sistema che impedisce l’accensione in caso di alcol nel respiro del conducente.

Test antidroga diretti

Cambiano anche i controlli per l’uso di droghe. Se il primo test risulta positivo, non sarà più necessario un ulteriore accertamento in strutture sanitarie. La patente verrà sospesa immediatamente, con successiva revoca per tre anni.

Autovelox e limiti di velocità

Nuove regole anche per i limiti di velocità e l’uso degli autovelox:

Sanzioni per eccesso di velocità : da 173 a 694 euro per superamenti tra 10 e 40 km/h. Se la violazione avviene due volte in un anno nei centri abitati, la multa sale a 220-880 euro con sospensione della patente fino a 30 giorni.

: da 173 a 694 euro per superamenti tra 10 e 40 km/h. Se la violazione avviene due volte in un anno nei centri abitati, la multa sale a 220-880 euro con sospensione della patente fino a 30 giorni. Autovelox regolamentati: i dispositivi devono essere segnalati almeno 1 km prima sulle strade extraurbane e a 200 metri nelle aree urbane. La distanza minima tra due autovelox è di 3 km sulle extraurbane principali e di 500 metri in città.

Nuovo codice della strada, i neopatentati

I neopatentati dovranno attendere tre anni, anziché uno, per guidare veicoli con potenza superiore a 75 kW per tonnellata. Le regole per moto e scooter cambiano: i 125 cc potranno circolare su autostrade e strade extraurbane veloci, a condizione che il conducente sia maggiorenne.

Micromobilità urbana, più sicurezza e regole stricte

I monopattini diventano soggetti a norme più severe:

Obblighi per i monopattini : indicatori di svolta e freno, targa identificativa, casco e assicurazione obbligatori.

: indicatori di svolta e freno, targa identificativa, casco e assicurazione obbligatori. Limiti di circolazione : solo su strade urbane con limite di 50 km/h, esclusi marciapiedi e piste ciclabili.

: solo su strade urbane con limite di 50 km/h, esclusi marciapiedi e piste ciclabili. Servizi di sharing: le aziende devono installare sistemi per bloccare i monopattini fuori dalle aree consentite.

Protezione per ciclisti e utenti vulnerabili

Viene introdotto l’obbligo per tutti i veicoli di mantenere una distanza di sicurezza laterale di almeno 1,5 metri durante il sorpasso dei ciclisti. Anche i conducenti di ciclomotori e motocicli sono riconosciuti come utenti vulnerabili.