Nuove Mercedes GLE e GLE Coupé: il restyling 2023

Mercedes ha completato lo sviluppo del restyling delle sue GLE e GLE Coupé. I due SUV della Casa della Stella hanno affrontato un importante aggiornamento in contemporanea con la concorrenza più diretta, con alcuni nuovi modelli competitor in procinto di essere presentati. I restyling delle due sport utility dio Casa Mercedes sbarcheranno sul mercato a fine marzo, con le prime consegne previste per luglio.

Le novità estetiche delle nuove Mercedes GLE e GLE Coupé

Mercedes GLE e GLE Coupé presentano un notevole cambiamento all’esterno, adottando di serie nuovi proiettori con tecnologia “LED High Performance” che presentano una nuova firma diurna con due punti che diventano quattro quando i fari montati sono “Multibeam LED”. Anche il paraurti di entrambe è stato rivisto con nuove prese d’aria con una lamella orizzontale cromata.

La stessa disposizione delle doppie lamelle cromate si trova anche sulla griglia del radiatore. Una personalità rinnovata che aggiunge la finitura “AMG Line” di serie per la GLE Coupé, per la quale la calandra sfoggia il disegno di più stelle cromate, aggiungendo anche minigonne laterali specifiche e un paraurti posteriore con diffusore simulato. Le novità degli esterni si completano con i colori “Sodalite Blue” e “Alpine Grey”, e due nuovi cerchi in lega da 19 pollici e 20 pollici sulla GLE, da 21 pollici a cinque razze doppie sulla Coupé.

Interni e tecnologia di bordo

All’interno le novità si concentrano sul nuovo volante multifunzione con comandi touch e sulle nuove finiture cromate per le bocchette di ventilazione. Il marchio ha colto l’occasione per proporre nuove combinazioni di rivestimenti. Tra gli optional spiccano due nuove porte USB con una potenza di 100W.

L’impianto audio surround Burmeister dispone di 13 altoparlanti e di un amplificatore da 590 W, oltre al climatizzatore automatico opzionale “Energizing Air Control”, che attiva la modalità di ventilazione o di ricircolo dell’aria a seconda della qualità delle particelle presenti a bordo. Anch’essa è stata aggiornata ma senza toccare i due grandi strumenti digitali da 12,3 pollici e i touch screen. Il sistema supporta la connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto, ricevendo un assistente vocale che ora è più intelligente che mai. L’interfaccia multimediale può avere anche l’opzione “Smart Home” e gli aggiornamenti wireless OTA che mantengono il software sempre aggiornato.

Le nuove Mercedes GLE e GLE Coupé debuttano con un nuovo sistema PHEV

La gamma motori dei due SUV ha tutta la meccanica elettrificata con tecnologia 48V MHEV, grazie a un generatore di avviamento da 20 kW. Ma la cosa più interessante è che entrambi i modelli debuttano con la generazione del loro sistema PHEV. Un’offerta ora più efficiente grazie a un nuovo motore elettrico da 100 kW -136 CV- ma che può erogare fino a 280 kW.

Anche la batteria agli ioni di litio alloggiata sotto il bagagliaio ha aumentato la sua capacità dio autonomia fino a 109 chilometri in modalità elettrica. Una caratteristica speciale di queste versioni PHEV è che ora possono funzionare anche in modalità zero emissioni per la guida fuoristrada, attivando la modalità elettrica nelle zone urbane a traffico limitato. Le versioni ibride plug-in hanno tutte un caricabatterie di bordo con una potenza di 11 kW, anche se i tempi di ricarica possono essere notevolmente ridotti montando il nuovo e opzionale caricabatterie CC da 60 kW.