Volkswagen T-Roc si prepara a ridefinire il segmento dei SUV compatti con l’attesissimo modello 2025, che porta in dote una gamma di motori ibridi e un’estetica rinnovata, ispirata ai modelli premium del marchio tedesco.

Volkswagen T-Roc: le novità

La rivoluzione più significativa si trova sotto il cofano, dove la casa di Wolfsburg introduce una gamma completa di opzioni elettrificate. Per la prima volta, il modello sarà disponibile con un sistema full hybrid, affiancato da versioni mild hybrid e plug-in hybrid. Questa strategia sottolinea l’impegno di Volkswagen verso una mobilità sostenibile, pur mantenendo un approccio graduale che non prevede una versione completamente elettrica prima del 2030.

Il nuovo design T-Roc 2025, recentemente svelato grazie a immagini 3D trapelate online, mostra una maturità stilistica che richiama modelli come Tiguan e Passat. Tra gli elementi distintivi spiccano una griglia anteriore più imponente e un caratteristico montante C, pur mantenendo una propria identità unica e riconoscibile.

Abitacolo ancora da scoprire

L’abitacolo rimane avvolto nel mistero, ma si prevede che seguirà la filosofia degli ultimi modelli Volkswagen, combinando tecnologia avanzata, materiali di alta qualità e una particolare attenzione all’ergonomia, tratto distintivo del marchio.

Con questa nuova generazione, la Volkswagen T-Roc punta a consolidare ulteriormente la sua posizione nel competitivo mercato dei SUV compatti, offrendo anche motorizzazioni diesel, una rarità sempre più apprezzata in Italia. Sebbene la data del debutto ufficiale non sia stata ancora annunciata, l’attesa per questo modello è in costante crescita tra gli appassionati.