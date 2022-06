Toyota ha presentato una serie di aggiornamenti che interessano la gamma RAV4 2023. Si tratta di miglioramenti che puntano a rendere più confortevole e pratica la vita di bordo, con nuovi sistemi multimediali e un nuovo quadro strumenti digitale personalizzabile. La sicurezza è inoltre migliorata con nuove funzionalità aggiunte ai sistemi Toyota Safety Sense. Tutte queste modifiche saranno implementate su tutta la gamma di modelli full hybrid e ibridi plug-in.

Nuova Toyota RAV4 2023: connettività migliorata

La nuova RAV4 adotta l’ultimo sistema multimediale Toyota dotato di un nuovo schermo a colori ad alta definizione da 10,5 pollici. Il sistema fornisce una navigazione basata su cloud che consente un’accurata pianificazione del viaggio con informazioni costantemente aggiornate, oltre a dettagli sul traffico ed eventi stradali. Grazie al pacchetto dati “Smart Service” – gratuito per quattro anni – i clienti possono accedere ai più recenti sistemi multimediali e di navigazione Toyota, senza dover collegare il proprio smartphone.

È disponibile poi anche l’integrazione dello smartphone con Android Auto e, per una maggiore comodità, l’integrazione wireless con Apple CarPlay, di serie. Toyota equipaggia la RAV4 2023 anche con il nuovo agente vocale integrato che risponderà alle richieste vocali per regolare sistemi come il climatizzatore, scegliere opzioni multimediali, effettuare una telefonata o aprire e chiudere i finestrini.

E per la nuova Toyota RAV4 2023 è inoltre disponibile anche un altro sistema multimediale opzionale, che offre funzioni aggiuntive. Introduce un sistema di navigazione integrato che funziona quando non è disponibile alcuna connessione dati. Riconosce anche i segnali stradali e può fornire avvisi meteorologici locali oltre a notificare al guidatore le zone a basse emissioni.

Nuovo quadro strumenti digitale e controllo remoto

E ancora, la nuova RAV4 è dotata di funzionalità remote che il guidatore può utilizzare senza dover essere dentro o vicino al proprio veicolo. Queste consentono di conoscere lo stato del veicolo, lo stato dei finestrini, bloccare e sbloccare le porte, attivare le luci di emergenza e molto altro.

Per quanto riguarda il nuovo quadro strumenti digitale, offre la possibilità di scegliere tra quattro stili e tre layout e opzioni di personalizzazione per l’ampio display TFT da 12,3 pollici. Questo sarà su disponibile su tutti gli allestimenti ( Casual, Smart, Sport e Tough), tranne il base.

Nuova Toyota RAV4 2023: migliorato il Safety Sense

Anche la sicurezza della nuova RAV4 viene aggiornata con funzionalità migliorate del sistema Toyota Safety Sense. Il sistema di pre-collisione (PCS) ottiene supporto agli incroci, mentre l’assistenza alla sterzata di emergenza aiuterà anche il guidatore a evitare i pedoni. Per la RAV4 plug-in, il sistema riconoscerà e reagirà anche alle biciclette e ai veicoli parcheggiati.

Per la carrozzeria sarà poi disponibile un nuovo colore Platinum White Pearl che può essere combinato con Platinum White Pearl e con Midnight Black Metallic.

Introdotta nel 2019, la RAV4 di quinta generazione è dotata di un sistema Hybrid Dynamic Force da 2,5 litri costruito sulla piattaforma GA-K. La produzione della nuova Toyota RAV4 inizierà nel terzo trimestre del 2022.