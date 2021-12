Nuova Toyota GR86: al debutto la versione europea

Ecco la nuova Toyota GR86, il cui debutto ufficiale sul mercato europeo è in programma nel corso della primavera del 2022. Destinata a sostituire la GT86, questa coupé compatta della Casa di Nagoya prevede interessanti novità sia meccaniche che stilistiche.

234 CV di potenza

Infatti, la nuova Toyota GR86 è equipaggiata con il motore a benzina 2.4 Boxer aspirato da 234 CV di potenza e 250 Nm di coppia massima che, abbinato al cambio manuale a sei marce, consente di raggiungere la velocità massima di 226 km/h, accelerando da 0 a 100 in 6,5 secondi. Inoltre, sarà disponibile anche in abbinamento al cambio automatico a sei rapporti con i comandi al volante, ma con la velocità massima ridotta a 216 km/h.

Ancora più sportiva

Rispetto alla GT86, la nuova Toyota GR86 ha il baricentro abbassato grazie all’altezza ridotta di dieci millimetri, senza dimenticare il passo ampliato di cinque centimetri. Sono previsti anche i freni a disco ventilati anteriori da 294 mm e posteriori da 290 mm di diametro, più le modalità di guida Sport e Track per la massima sportività. Infine, tra le caratterizzazioni estetiche figurano i cerchi in lega lavorati a dieci razze da 17 pollici di diametro con gli pneumatici Michelin Primary HP, più i cerchi in lega da 18 pollici di colore nero con gli pneumatici Michelin Pilot Sport 4.