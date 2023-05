Nuova Peugeot 3008: debutto previsto a settembre 2023 [RENDER]

Oggi Stellantis ha confermato che la nuova Peugeot 3008 debutterà nel corso del prossimo mese di settembre. La terza generazione del SUV è uno dei modelli più attesi in assoluto tra quelli in procinto di arrivare sul mercato. La sua commercializzazione dovrebbe avvenire nel corso della primavera del 2024. A proposito di questo modello le recenti foto spia hanno mostrato che avrà uno stile da SUV coupé e che dunque le modifiche estetiche rispetto alla versione attualmente presente sul mercato saranno notevoli.

Ecco come cambierà con la terza generazione la nuova Peugeot 3008

La nuova Peugeot 3008 ovviamente avrà uno stile maggiormente in sintonia con le ultime novità lanciate sul mercato dalla casa automobilistica del leone. La vettura di Peugeot inaugurerà la nuova piattaforma STLA del gruppo Stellantis. Avrà diritto a una versione completamente elettrica, ma non si priverà del tutto dei combustibili fossili. Si prevede infatti che beneficerà di piccoli motori da 136 CV associati a un’architettura a 48 Volt, nonché di versioni ibride ricaricabili.

Qui vi mostriamo un recente render relizzato dal sito francese L’Argus che in base ai recenti avvistamenti del prototipo e secondo quanto emerso a proposito della terza generazione del SUV ha immaginato quello che potrebbe essere l’aspetto di questo veicolo quando finalmente sarà rivelato. In particolare questa è la versione completamente elettrica che si chiamerà Peugeot e-3008 arriverà in tre diverse varianti che varieranno a seconda della potenza e che raggiungerà i 700 km di autonomia nelle versioni top di gamma.