Nuova Maserati Grecale Alba: il SUV del “tridente” diventa più versatile

Debutta sul mercato la nuova Maserati Grecale Alba, serie speciale in edizione limitata del noto SUV del “tridente”. Pensata in esclusiva per il mercato italiano, questa interpretazione della vettura punta a renderla ancora più “everyday exceptional”, prendendo a prestito una definizione data dagli uomini del marketing della casa modenese.

Prima di vedere in cosa differisce dalle sorelle già in gamma, facciamo un breve ripasso della storia del modello, il cui lancio sul mercato è avvenuto nel 2022. Nel nome c’è un omaggio all’omonimo vento che spira da nord-est, sul Mediterraneo: un sodalizio coi moti d’aria che storicamente caratterizza l’azienda emiliana.

Più accessibile e compatta della Levante, la Maserati Grecale allarga le prospettive di acquisto di un SUV del marchio verso fasce di utenza più ampie, senza perdere in esclusività. Nel nuovo allestimento pensato per il Belpaese, che si aggiunge agli altri in listino, guadagna ulteriore specificità. La versione Alba, infatti, propone dei dettagli accattivanti, in linea con lo spirito di una serie speciale.

Disponibile nelle livree Bianco Astro, Grigio Lava e Nero Tempesta, il SUV emiliano guadagna in questa veste una nuova immagine, grazie agli esclusivi cromatismi. Completano il quadro estetico gli specifici cerchi Etere da 20 pollici e il tettuccio panoramico nero. In tal modo viene enfatizzato il design del modello, esaltandone i punti di forza.

La Maserati Grecale Alba punta anche ad affinare le funzionalità innovative dell’auto di partenza. Per questo motivo, la dotazione è stata arricchita di molta tecnologia di bordo, rispondendo alle esigenze della clientela più giovane. Ad impreziosire il pacchetto ci pensano i fari adattivi Full LED Matrix, la Surround View Camera e il Tech Assistance Pack comprensivo di Wireless Charger e Head-up Display. Così la tela hi-tech diventa ancora più al passo coi tempi.

Base di lavoro è stata la versione GT, equipaggiata con un motore a 4 cilindri mild hybrid, da 2.0 litri di cilindrata, capace di erogare una potenza massima di 250 CV. Una scelta non casuale, perché questo allestimento miscela al meglio l’eleganza e la sportività, sposando in modo felice i target di riferimento dell’allestimento Alba.

Il quadro prestazionale è degno delle aspettative, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6.3 secondi e una velocità massima nell’ordine dei 230 km/h. Ottima la funzionalità del cambio Gen2.5 8HP50 a 8 rapporti, che svolge egregiamente il suo compito. L’energia propulsiva giunge al suolo sulle quattro ruote motrici, con differenziale posteriore meccanico aperto. Il peso da muovere è di 1.870 kg a secco.

Al momento, Maserati ha diffuso solo una foto del modello. Appena ne giungeranno altre sulla nuova Grecale Alba, sarà nostra cura inserirle nel post.