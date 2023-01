Nuova Hyundai Kona 2023: nuove informazioni, motori e foto ufficiali

Tra le novità più interessanti di quest’anno spicca sicuramente la nuova Hyundai Kona 2023, seconda generazione del B-SUV coreano che evolve in meglio le qualità che avevano decretato il successo di questo modello. La vettura aumenta di dimensioni e offre un’abitabilità migliorata, diventa più tecnologica e offre un’ampia gamma di motorizzazioni che comprende anche unità full hybrid e 100% elettrica.

Hyundai Kona 2023: dimensioni e abitabilità

Come anticipato, rispetto alla versione che sostituisce la Kona 2023 con motore termico e full-hybrid cresce di dimensioni: è lunga 4,35 m, larga 1,83 m, alta 1,58 m e vanta un passo di 2,66 m. Le dimensioni della versione a batterie saranno invece comunicate in un secondo momento e probabilmente avrà un baricentro più basso e una carreggiata più larga in modo da favorire l’efficienza aerodinamica.

L’aumento di passo di ben 6 cm permetterà di aumentare lo spazio a disposizione per i passeggeri posteriori. Questi ultimi potranno godere di ben 77 mm in più per le gambe e 11 mm in più di “luce” tra la testa e il padiglione. Lo spazio sarà ottimizzato anche grazie ai nuovi sedili, più ergonomici e spessi solo 85 mm.

Hyundai Kona: 3 stili differenti

Come anticipato dalle scorse indiscrezioni, la Kona sfoggerà tre stili differenti abbinati alle varie motorizzazioni disponibili. La variante termica e quella ibrida saranno quelle più “tradizionali”, ci sarà poi la versione elettrica che punterà si alcuni dettagli stilistici particolari come le luci a LED in stile pixel riprese dalla famiglia Ioniq. Infine, ci sarà l’allestimento sportivo N-Line, caratterizzato da paraurti, prese d’aria e dettagli specifici, come ad esempio i cerchi in lega da 19 pollici, la pedaliera in alluminio e volante e leva del cambio dedicati.

Interni hi-tech

Completamente rivoluzionata la plancia che ora ospita due grandi display da 12,3 pollici l’uno: il primo è dedicato alla strumentazione digitale e il secondo all’impianto di infotainment evoluto e dotato di aggiornamenti over-the-air. Dietro il volante con comandi multimediali troviamo il cambio di tipo shift-by-wire. Quest’ultima soluzione permetterà di ottenere più spazio tra i sedili anteriori per far spazio ad ampi vani portaoggetti. Tra le novità tecnologiche segnaliamo anche la Digital Key 2 Touch che permette di chiudere, aprire e avviare la vettura in remoto sfruttando il proprio smartphone o smartwatch.

Sicurezza al top

Completa anche l’offerta di sistemi di assistenza alla guida che include tra le altre cose l’avviso dell’angolo cieco, telecamere integrate negli specchietti, Smart Cruise control abbinato al sistema di navigazione, l’Highway Driving Assist, a cui si aggiungono il Surround View Monitor e il Remote Smart Parking Assist per le manovre.

Le motorizzazioni previste

La gamma motorizzazioni prevede due motori termici a benzina: un 1.6 turbo da 198 CV e 265 Nm e di un 2.0 da 149 CV e 180 Nm. A questi si aggiunge un powertrain full hybrid che combina il 1.6 turbo a un motore elettrico per una potenza complessiva di 141 CV e 265 Nm. Come accennato in precedenza, in un secondo tempo arriverà anche la versione a batteria i cui ancora non si conoscono le specifiche tecniche. Non è da escludere anche una nuova “Kona N” da almeno 280 CV.