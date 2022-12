La nuova Ford Mustang protagonista di un video di Natale

In un video pubblicato su YouTube dalla casa dell’Ovale Blu viene presentata in modo inedito la settima generazione della Ford Mustang, che sarà in commercio l’anno prossimo, per scrivere i nuovi riferimenti di potenza della specie. In cima alla classifica energetica andrà a collocarsi la Dark Horse. Questa sarà la versione più cattiva della rinnovata gamma, con i suoi 500 hp, pari a circa 507 cavalli vapore. Nei fotogrammi si fa riferimento soprattutto a lei.

Video molto interessante

Protagonisti del filmato sono alcuni uomini chiave del team di ricerca e sviluppo, che si sono ritrovati attorno a un tavolo, per uno speciale pranzo festivo, nel corso del quale hanno regalato delle informazioni privilegiate sulla nuova serie della Ford Mustang. Questa vettura promette di trasformare i viaggi quotidiani in un’esperienza viscerale davvero coinvolgente.

Una Mustang vulcanica

Unità propulsiva principale sarà il motore V8 Coyote da 5.0 litri, giunto ormai al terzo step evolutivo. Questo cuore è stato modificato ed affinato per la missione prestazionale, con interventi mirati e di alto pregio ingegneristico. Ora dispone di un nuovo albero a camme, abbinato a pistoni e bielle forgiate. Diverse modifiche hanno interessato anche il comparto dell’aspirazione. Il regime massimo si spinge, sulla vettura più muscolare della specie, a 7.500 giri al minuto: valore non rituale per le auto d’oltreoceano, anche se sportive.

Diverse versioni

Se i numeri della Dark Horse fanno felici gli appassionati, non certo deludenti sono le cifre dell’altra versione V8 della gamma: la GT, infatti, mette sul piatto 493 cavalli. Il listino sarà aperto dalla Ford Mustang con motore a 4 cilindri Ecoboost da 320 cavalli, dotata di un sistema di scarico che cerca di farla suonare come un V8. Le sorelle più frazionate, invece, avranno delle valvole richiudibili, per rendere le auto più silenziose in ambito urbano o dove se ne rivelasse la necessità.

Un freno a mano adrenalinico

Ad allargare il ventaglio emotivo della nuova Ford Mustang ci penserà il Drift Brake, disponibile per il modello solo ed esclusivamente per l’uso in pista, che aumenta l’adrenalina fra i cordoli, agevolando l’esercizio dei drifting, con una soluzione facile da usare. La gamma 2024 potrà essere personalizzata con centinaia di opzioni. Offerte anche più possibilità di scelta sul fronte dei cerchi e dei colori delle pinze dei freni Brembo.