Nuova Fiat 600: il SUV gira un nuovo spot con Leonardo Di Caprio a Lecce

Nuova Fiat 600 di nuovo alla ribalta dopo il nuovo avvistamento a Lecce per girare un nuovo spot pubblicitario che vedrà come suo protagonista il famoso attore americano Leonardo Di Caprio. Questa è la terza volta che la nuova vettura di Fiat viene avvistata mentre sta girando uno spot. La prima volta è avvenuto a Roma nei pressi del Vaticano dove un esemplare di colore bianco del nuovo SUV compatto era stato avvistato da molte persone mentre girava alcune scene di una pubblicità.

A Lecce la nuova Fiat 600 gira un nuovo spot con protagonista Leonardo Di Caprio

Nei giorni successivi nuovo avvistamento nel centro di Lerici in Liguria. In quel caso lo spot vedeva l’auto uscire da un cilindro colore Argento dove veniva immersa nella pittura aracione. In quell’occasione in una storia di Instagram, il CEO di Fiat Olivier Francois aveva anche mostrato per la prima volta gli interni del modello. Adesso invece l’auto, molto probabilmente nella versione 100 per cento elettrica, è stata avvistata in Salento.

Ricordiamo che il suo debutto ufficiale non è stato ancora comunicato, ma si presume possa avvenire il prossimo 4 luglio insieme alla nuova Fiat Topolino. Del resto quello è un giorno molto importante per Fiat in cui si festeggia l’arrivo sul mercato della 500 originale e anche della nuova 500. La nuova Fiat 600 sarà prodotta su piattaforma CMP a Tychy in Polonia e avrà oltre che una versione elettrica anche una ibrida.