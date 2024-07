Debutta la nuova Bentley Continental GT Speed, lusso da 782 CV

La quarta generazione di Bentley Continental GT Speed è pronta a farsi ammirare dal vivo, nel weekend del 26-27 luglio al Concorso di Eleganza di Tegernsee, in Germania. Il nuovo modello del prestigioso marchio di origine britannica punta sull’esclusività e vanta di essere il più potente di sempre nella gloriosa storia di Bentley.

Un design che rompe col passato

La Bentley Continental GT Speed desidera mettere in comunicazione le prestazioni con il lusso, l’eslusività con il comfort. La vettura britannica si presenta con delle linee esterne ed interne che assicurano un linguaggio stilistico innovativo, realizzato per esaltare il lusso artigianale che caratterizza questo modello. Esteticamente, la silhouette della Continental GT Speed offre dei tratti muscolosi ma dinamici e contemporanei, mentre i fari anteriori singoli sottolineano una rivoluzione stilistica e una rottura rispetto al recente passato.

L’abitacolo a quattro posti garantisce la tecnologia dei sedili wellness, una nuova ionizzazione dell’aria e rivestimenti in pelle tridimensionali e testurizzati, oltre a una trapuntatura rivista e a una nuova finitura cromata scura (dark chrome). Il tutto può essere catalogato come l’emblema del lusso moderno.

Il motore ibrido della nuova Bentley Continental GT Speed

La nuovissima Bentley Continental GT Speed è alimentata dal gruppo propulsore “Ultra Performance Hybrid” che genera una potenza sontuosa di 782 CV e 1.000 Nm di coppia. Inoltre, la Grand Tourer di Bentley, leader nella sua categoria, è in grado di percorre di 81 km in modalità esclusivamente elettrica, con emissioni di CO2 di soli 29 g/km nel ciclo di guida WLTP.

La combinazione di un propulsore V8 e di un motore elettrico con una batteria con sistema plug-in da 25,9 kWh permette alla Continental GT Speed di raggiungere lo 0- 100 km/h in 3,2 secondi e una velocità massima di 335 km/h. Prestazioni da prima della classe, anche in un segmento privilegiato come quello della Continental GT. Tecnicamente, infine, la neonata del marchio britannico è dotata del Bentley Performance Active Chassis, che comprende la trazione integrale attiva, il differenziale elettronico a slittamento limitato, le quattro ruote sterzanti e il Bentley Dynamic Ride. Oltre alla versione coupé ci sarà al fianco anche la cabriolet, che promette di lasciare il segno.