Tradizione, innovazione e 333 cavalli sotto il cofano: sono questi i numeri che caratterizzeranno la nuova Alfa Romeo Stelvio, il SUV premium del Biscione atteso al debutto nel giugno 2025 con un’importante evoluzione tecnica e stilistica.

Alfa Romeo Stelvio: la nuova generazione

La rinnovata Stelvio si prepara a entrare nel mercato con diverse opzioni di motorizzazione, tutte orientate verso l’elettrificazione. Il powertrain più potente sarà l’ibrido MHEV da 333 CV, già apprezzato sulle Maserati, anche se le sue emissioni di CO2 di circa 200 g/km potrebbero rappresentare un punto critico per il mercato attuale.

Nel ventaglio delle possibilità tecniche, Alfa Romeo sta valutando anche un propulsore PHEV da 280 CV, evoluzione del 2.0 GME della Giulia, e un interessante plug-in hybrid da 1,6 litri prodotto in Ungheria. Quest’ultima soluzione, già prevista per alcuni modelli Jeep, potrebbe essere la scelta definitiva per entrambi i modelli basati sulla piattaforma STLA Large.

La svolta elettrificata

Il nuovo propulsore plug-in, pur mantenendo ancora alcune caratteristiche riservate, dovrebbe superare i 200 CV di potenza, una soglia considerata necessaria per un SUV premium di questo segmento. Rimane da definire il tipo di trasmissione, considerando che la produzione del cambio eDCT non è al momento prevista negli Stati Uniti.

L’aggiornamento della Stelvio non si limiterà alla meccanica. Gli interni beneficeranno di materiali premium e tecnologie di ultima generazione, mentre i sistemi di assistenza alla guida e l’infotainment saranno completamente rinnovati per soddisfare le aspettative del segmento luxury.

La presentazione ufficiale, prevista tra poco più di un anno, svelerà se questa evoluzione riuscirà a mantenere intatto il DNA sportivo del marchio, pur abbracciando le nuove tendenze dei motori ibridi e della sostenibilità ambientale.