BYD scuote il mercato italiano delle auto elettriche con una mossa audace: incentivi privati fino a 8.000 euro, mentre il governo italiano resta a guardare. “Un passo deciso verso il futuro, mentre il resto d’Europa dorme.” Con queste parole provocatorie, il colosso cinese lancia una sfida diretta, colmando il vuoto lasciato dalla decisione del Governo Meloni di non stanziare incentivi statali per i veicoli green nel 2025.

Gli incentivi privati del marchio cinese

Mentre Roma si defila dal sostegno alla mobilità sostenibile, BYD risponde con una campagna di finanziamenti a tasso zero per i suoi modelli di punta. Il SUV compatto ATTO 3 offre sconti che possono raggiungere gli 8.000 euro, mentre per chi rottama un vecchio veicolo e acquista la berlina Seal – diretta concorrente della Tesla Model 3 – è previsto un incentivo fino a 5.500 euro.

Questa strategia commerciale si inserisce in un piano di espansione europea sempre più ambizioso. Dopo gli stabilimenti in costruzione in Ungheria e Turchia, BYD starebbe valutando la Germania come sede per il suo terzo impianto produttivo nel continente, una scelta simbolica nel cuore dell’industria automobilistica europea.

L’iniziativa mette in evidenza il crescente divario tra le politiche europee in materia di mobilità elettrica. Mentre molti paesi sostengono attivamente la transizione verso veicoli a zero emissioni, l’Italia sembra andare controcorrente, lasciando che siano i produttori stessi a incentivare il mercato.

Questa campagna promozionale potrebbe influenzare significativamente le scelte dei consumatori italiani, sempre più attenti a soluzioni che coniughino sostenibilità ambientale e vantaggi economici. In un contesto dove l’elettrificazione del parco auto appare ormai inevitabile, nonostante le resistenze politiche, BYD dimostra che l’innovazione può fare la differenza.