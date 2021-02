Nokian presenta il nuovo centro prove in Spagna

Nokian Tyres ha presentato ieri il suo nuovo centro prove per i suoi pneumatici. Si tratta dell’impianto situato a Santa Cruz de la Zarza (Toledo), dove il marchio finlandese spingerà i suoi prodotti al limite – si parla di circa 20.000 pneumatici testati ogni anno su questo circuito – per avere garanzia di successo e durata.

300 ettari per tutte le condizioni di guida

L’area conta su ben 300 ettari sui quali è stata ricreata praticamente ogni tipo di situazione. L’ovale di sette chilometri ha un’inclinazione massima di 41,3 gradi e dispone di cinque corsie, in modo che i test non siano solo efficaci ma anche sicuri. Su questo asfalto, i tecnici potranno superare i 300 km/h.

A Santa Cruz de la Zarza Nokian Tyres potrà testare i suoi pneumatici su qualsiasi tipo di superficie e per qualsiasi tipo di veicolo, inclusi i camion, anche se come hanno assicurato durante la presentazione, il centro prove è progettato, principalmente, per testare pneumatici per automobili pensate per il trasporto di passeggeri.

Condizioni climatiche uniche

Gli pneumatici che verranno testati in questo centro saranno di tutti i tipi: estivi, invernali e all season. L’altopiano spagnolo ha infatti il grande vantaggio di godere di un clima alquanto estremo, con caldo torrido d’estate e freddo intenso d’inverno. Un misto di temperature e condizioni che si trova in pochi altri posti in Europa.

Basso impatto ambientale

Inoltre, Nokian ci tiene a precisare che l’intero centro rispetta l’ambiente al massimo. Per questo motivo sono stati installati 1.000 pannelli solari per ottenere energia pulita, l’irrigazione proverrà da acqua riciclata e il produttore di pneumatici ha sottolineato che ha cercato di preservare il più possibile le specie autoctone, di flora e fauna, di quest’area

Il primo a correre pubblicamente sul circuito è stato Mika Häkkinen, ex pilota di Formula 1 e due volte campione del mondo, al volante di una Mercedes Classe C AMG con pneumatici Nokian Powerproof.