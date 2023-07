Nissan Townstar Van L2: debutta in Europa la nuova versione a passo lungo [FOTO]

Nissan ha presentato l’ultima aggiunta alla sua apprezzata linea di veicoli commerciali leggeri per il mercato europeo: il Nissan Townstar Van L2. Si tratta di un furgone dal passo lungo che ridefinisce il concetto di veicolo commerciale, unendo capacità di carico maggiore e lunghezza comparabile a quella di un furgone di medie dimensioni, offrendo una versatilità senza precedenti.

L’innovazione è uno degli obiettivi del marchio giapponese e il nuovo Townstar Van L2 ne è la dimostrazione. Dotato delle stesse tecnologie all’avanguardia del popolare Townstar Van, il nuovo modello va oltre, soddisfacendo le crescenti esigenze delle piccole e medie imprese, delle flotte aziendali e delle amministrazioni locali in cerca di soluzioni di trasporto flessibili ed efficienti.

Propone una lunghezza di 4910 mm

Il LCV (Light Commercial Vehicle) presenta una lunghezza di 4910 mm, superiore ai 4486 mm del Townstar L1. La sua portiera laterale più ampia di 831 mm rispetto al modello con passo corto facilita il caricamento e rende possibili più opzioni di carico, incluso un Europallet in posizione laterale.

La sua capacità di carico si attesta tra i 4,3 m³ e i 4,9 m³, in netto aumento rispetto ai 3,3 m³-3,9 m³ della versione L1. La nuova variante del Nissan Townstar EV può inoltre portare un carico utile fino a 800 kg, 200 kg in più rispetto al modello precedente, grazie alla rinnovata sospensione posteriore.

Il costruttore nipponico, commentando il lancio del nuovo modello, ha sottolineato come il Van L2 sia equipaggiato con la maggior parte delle caratteristiche tipiche di un furgone EV di medie dimensioni, ma con un prezzo più vicino a quello di un modello compatto. Questo rappresenta un valore ineguagliabile per i clienti grazie alla sua maggiore capacità di carico, all’ottima capacità di traino e alla maggiore lunghezza.

Viene offerto sia a benzina che 100% elettrico

Il nuovo Nissan Townstar Van L2 è disponibile con due tipi di motorizzazione: un motore a benzina da 1.3 litri da 130 CV e un motore elettrico da 122 CV (90 kW). Quest’ultimo è abbinato a una batteria da 45 kWh, capace di passare dal 15% all’80% in soli 37 minuti con una ricarica in corrente continua da 80 kW.

Il Nissan Townstar Van L2 EV offre un’autonomia di 275 km, che può estendersi fino a 389 km in contesti urbani. Tale caratteristica rende il modello ideale per chi opera in città, consentendo la continuità delle operazioni senza interruzioni per la ricarica.

Il Van L2, come tutti i modelli della gamma LCV del produttore nipponico, offre una serie di dispositivi di sicurezza attiva e passiva, tra cui il Blind Spot Warning, il ProPILOT e l’Intelligent Around View Monitor.

Viene proposto con una garanzia paneuropea di 5 anni/160.000 km e una garanzia di 8 anni/160.000 km sulla batteria della versione a zero emissioni. Le versioni EV e benzina del nuovo Townstar Van L2 sono ora disponibili per il preordine con prezzi a partire da 26.567 €.