Nissan Juke Enigma: nuova versione speciale in serie limitata

Nel corso del prossimo mese di febbraio, la gamma italiana della Nissan Juke sarà ampliata con la speciale declinazione Enigma in edizione limitata. Esteticamente, sarà riconoscibile per la carrozzeria bicolore 2-Tone, con la tinta Dark Metal Grey abbinata alla colorazione Black Metallic del tetto.

Dettagli specifici

Inoltre, la nuova Nissan Juke Enigma sarà caratterizzata da alcuni elementi distintivi, come il disegno personalizzato ad intreccio posizionato su linea del tetto e calotte degli specchietti retrovisori esterni, nonché per gli specifici badge sia esterni che interni. La dotazione di serie comprenderà anche gli specifici cerchi in lega Akari da 19 pollici di diametro, nel look Total Black.

A bordo Amazon Alexa

Tra le caratteristiche principali della nuova Nissan Juke Enigma figura anche la funzione vocale di Amazon Alexa grazie al dispositivo Nissan Connect Services, con 13 comandi codificati per il controllo da remoto di alcuni servizi come conoscere lo stato di chiusura/sblocco delle portiere e l’autonomia residua in base alla quantità di carburante presente nel serbatoio, far lampeggiare i fari, inviare un indirizzo di destinazione al navigatore satellitare etc.