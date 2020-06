Nissan Juke: una playlist da gustare con l'impianto Bose

Di Rosario Scelsi lunedì 22 giugno 2020

Trasferte all'insegna del buonumore con Nissan Juke, grazie alla lista di brani musicali selezionati per muoversi nel segno delle sette note

Le esperienze di viaggio a bordo della Nissan Juke possono essere ulteriormente allietate dalla selezione di brani musicali fatta dalla casa giapponese, per proiettare verso una "nuova normalità". Il risultato è una playlist che punta a infondere il buonumore, dopo la fase acuta del Coronavirus, e che valorizza le potenzialità dell'impianto audio Bose Personal Plus.

La raccolta unisce le canzoni ascoltate negli ultimi mesi dal team internazionale di designer impegnati, dalle proprie residenze, a sviluppare la nuova Nissan Juke. Probabilmente il loro estro creativo è stato stimolato dallo splendore delle sette note, capaci di adattarsi ai gusti di ognuno, per tirarne fuori il meglio, anche nei momenti difficili.

Il Bose Personal Plus, disponibile nel segmento B-SUV solo sulla Nissan Juke, promette un suono immersivo di alta qualità, che si traduce in un ascolto di grande piacevolezza. Questo impianto è l'ideale per gustare al meglio la playlist creata dagli uomini della casa giapponese, che contiene brani adatti per ogni circostanza, dalla musica dance a quella classica.

Ecco le parole di Danny Bent, esperto motivazionale e speaker: "La musica può incidere molto sul nostro benessere. La canzone giusta può condizionare positivamente la giornata o rievocare bei ricordi. Nelle mie attività di fitness metto la musica ad alto volume, perché aiuta a tirare fuori l'energia positiva da me e dalle persone che mi stanno attorno. Cantare convoglia energia positiva nell'esercizio fisico e unisce le persone. Anche in auto o sotto la doccia cantare fa bene".