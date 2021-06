Nissan Intelligent Choice: il nuovo programma di usato certificato

Nissan pone un occhio di riguardo al mercato dell’usato lanciando Nissan Intelligent Choice, l’inedito programma certificato che punta ad offrire un insieme di servizi e soluzioni “senza pensieri” a tutta quella clientela che desidera acquistare un’automobile di seconda mano.

Un nuovo programma certificato ricco di servizi

Questo nuovo programma di usato certificato Nissan propone esclusivamente vetture dagli alti standard qualitativi, inoltre garantisce un processo di acquisto di una vettura usata con i medesimi standard di sicurezza e tranquillità che può dare un’auto nuova. Per questo motivo, il nuovo programma di usato certificato del costruttore nipponico mette a disposizione una serie di servizi di assistenza di elevata efficienza.

Garanzia inclusa ed estendibile

L’usato che entra a far parte della flotta Nissan Intelligent Choice deve avere determinate e rigide caratteristiche. Per prima cosa deve essere una vettura con meno di 5 anni dalla prima immatricolazione, oltre ad aver percorso meno di 120.000 km. Tutti gli esemplari devono inoltre aver superato con successo 100 controlli di qualità, tutti eseguiti da un centro di assistenza Nissan. Tutte le vetture incluse nel programma risultano coperte da garanzia, inoltre quest’ultima può essere estesa a richiesta che il cliente fino a un massimo di 36 mesi.

Assistenza al Top

La clientela che acquista una vettura che rientra nel programma Nissan Intelligent Choice può inoltre contare su una lunga serie di servizi di assistenza. Tra questi segnaliamo:

controllo gratuito entro 12 mesi dall’acquisto;

vettura di cortesia gratuita in caso di intervento in officina;

assistenza stradale gratuita 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

Come se non bastasse, i clienti hanno la possibilità di effettuare un test drive della vettura prima di deciderne l’eventuale acquisto. Con la formula “soddisfatto o sostituito”, è possibile inoltre restituire la vettura in concessionaria entro 5 giorni lavorativi dalla data di consegna, in modo da chiederne la sostituzione con un altro usato o un esemplare nuovo di almeno pari importo.

Come scegliere il proprio usato

Le vetture in stock di Nissan Intellgent Choice possono essere visionate cliccando sul seguente nella pagina dedicata, dove sarà possibile controllare dati tecnici dell’auto e i relativi listini, il tutto impreziosito da gallerie di immagini che immortalano il modello scelto. Infine utilizzando una serie di filtri rapidi e intuitivi, è possibile affinare la ricerca a secondo dei propri interessi. Una volta selezionata la vettura è possibile inoltre calcolare i costi del finanziamento e della rata. Alla fine del processo è possibile essere ricontattati da un consulente della rete di vendita Nissan che aiuterà il cliente in ogni fase dell’acquisto.