Con la Nissan 370Z non riesce a schiacciare una lattina [Video]

In rete gli esperimenti sono una sorta di pane quotidiano. Il proprietario di una Nissan 370Z, parzialmente modificata col tuning, ha provato a schiacciare una lattina di Soda con lo spoiler anteriore della sua auto, dotata di assetto regolabile. L’impresa non è andata a buon fine, perché l’involucro a tenuta ermetica ha conservato perfettamente la forma iniziale, senza alcun cenno di piegatura o di compressione.

La Nissan 370Z riuscirà a schiacciare il contenitore?

Scorrendo i fotogrammi del video pubblicato su Reddit da un utente, si nota come la lattina di Soda abbia resistito allo stress fisico, in modo impeccabile. Una conferma della forza dei cilindri metallici. Il paraurti anteriore della Nissan 370Z, invece, si è piegato in modo vistoso, partendo dal labbro più basso, fino ai listelli superiori.

Forse l’autore del filmato aveva lo scopo di far vedere il kit aerodinamico applicato sulla sua vettura e il livello di escursione degli ammortizzatori, oltre alla resistenza dei paraurti in poliuterano. Questi, almeno nel video, sembrano piegarsi senza spezzarsi, cosa che invece non succederebbe per quelli in fibra di vetro, più inclini alla rottura. Aggiungo, però, che la mia è solo un’ipotesi, da verificare oltre il campo investigativo del caso specifico messo a fuoco oggi. Non conosco neppure le reali ragioni dell’esperimento, lasciando a voi la sua libera interpretazione.

Alcune caratteristiche dell’auto giapponese

Protagonista del video, come dicevamo, è una Nissan 370Z, sportiva giapponese che fece il suo debutto al Salone di Los Angeles del 2008. La produzione si è protratta dal 2009 al 2020. Questa vettura, erede della 350Z, gode della spinta di un motore V6 in alluminio, da 3.7 litri di cilindrata, che eroga una potenza massima di 331 cavalli, per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5.7 secondi e una velocità massima di 250 km/h. Notevole la personalità stilistica, che rende la Nissan 370Z facilmente riconoscibile, sin dal primo sguardo. Il modello punta ad essere uno strumento di piacere, ma qualcuno lo usa con finalità diverse: video odierno docet!