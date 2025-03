L’attesa è finalmente terminata per gli appassionati delle muscle car americane: nel 2026, Ford riporterà in scena la leggendaria Ford Mustang Shelby GT500, dotata di un nuovo propulsore chiamato motore Legend. Secondo un documento interno dell’UAW di Dearborn, trapelato su Reddit, questa nuova versione potrebbe superare gli 815 cavalli della Mustang GTD, raggiungendo l’impressionante soglia dei 1.000 cavalli.

L’icona si rinnova

Il cuore pulsante di questa macchina straordinaria sarà il collaudato V8 da 5.2 litri sovralimentato, già utilizzato su modelli iconici come il F-150 Raptor R e la Mustang GTD. La scelta di questo motore non è casuale: il Dearborn Engine Plant continuerà la produzione di questa unità almeno fino al 2028, garantendo una base solida per i modelli ad alte prestazioni di Ford.

La precedente generazione della GT500, con i suoi 760 cavalli, aveva già ridefinito gli standard del segmento muscle car. Con il progetto “Legend”, Ford punta ora a superare ogni aspettativa, posizionando la nuova GT500 come una diretta rivale della Corvette ZR1 e ridefinendo i confini delle prestazioni automobilistiche.

Mustang Shelby GT500: le informazioni trapelate

Nonostante Ford mantenga ancora il massimo riserbo sui dettagli ufficiali, le informazioni trapelate lasciano presagire un veicolo che andrà ben oltre un semplice aggiornamento. La vera sfida sarà differenziare la GT500 dalla già esclusiva GTD, offrendo due proposte distintive nel competitivo segmento delle supercar americane.

Il 2026 si prospetta dunque come l’anno del ritorno di un’icona, pronta a dimostrare che le muscle car americane possono ancora affermarsi con forza nel panorama automobilistico globale.