Motore diesel usato per gonfiare i palloncini ed è video virale

L’originalità è la chiave del successo su YouTube. A volte basta un video strampalato o simpatico per guadagnare una certa notorietà. Il filmato odierno sta a dimostrarlo, con oltre 14 milioni di visualizzazioni. Protagonista dei fotogrammi è un vecchio motore diesel, fumoso e inquinante, chiamato a un compito insolito: quello di gonfiare dei palloncini di grandi dimensioni, i Monster Baloon.

All’inizio l’esperimento non va bene, perché i gonfiabili scappano e scoppiano, ma qualche piccolo accorgimento consente, dopo diversi tentativi a vuoto, di centrare l’obiettivo. Il video e i suoi contenuti non sono da Premio Oscar, ma talvolta questi contenuti hanno un successo particolare. Giustamente, chi ha “confezionato” il montaggio del filmato, mette in evidenza la pericolosità dell’impresa, che non va assolutamente imitata. Meglio limitarsi a guardarla su YouTube, nella sua carica di simpatia.