Mitsubishi Lancer Evolution VI RSX, ecco un rarissimo esemplare

Una Mitsubishi Lancer Evolution VI RSX del 2000, eccezionalmente rara, è attualmente in vendita nel Regno Unito. Esemplare numero uno di una tiratura limitata di appena 30 unità, la vettura è stata realizzata da Ralliart UK e si basa sulla versione Evo VI RS. La vettura è priva di numerosi sistemi elettronici come l’ABS e il sofisticato Active Yaw Control di solito presenti su altri modelli “Evo”. Tuttavia, la vettura vanta un cofano in alluminio e nuove appendici aerodinamiche, inoltre può contare su uno sterzo più diretto, mentre l’abitacolo è stato spogliato di tutto il “superfluo”. Queste modifiche hanno permesso di risparmiare ben 110 kg rispetto alle EVO 6 “standard”.

Estremamente rara

Sotto il cofano batte il poderoso quattro cilindri in linea turbo da 2.0 litri che sviluppa 280 CV e 373 Nm di coppia massima. Come accennato in precedenza, la RSX è stata prodotta in sole 30 esemplari, di cui appena 10 con livrea “Satellite Silver” che caratterizza l’esemplare in questione.

Modifiche di rilievo

Costruita nel 1999 e immatricolata per la prima volta nel maggio del 2000, questa Lancer Evolution VI RSX è appartenuta per ben 14 anni ad avvocato di Hong Kong, La vettura ha ricevuto una serie di interessanti modifiche, tra cui sospensioni Proflex, impianto frenante AP Racing con pinze dei freni a sei pistoncini, una centralina ECU aggiornata, scarico sportivo HKS da 3 pollici, sistema di aspirazione HKS e ruote in lega Evo 7. Successivamente l’avvocato ha ceduto la vettura a Jon Kirkham, fondatore di Ralliart UK.

In vendita a 53.800 euro

La Lancer Evolution VI RSX ha percorso 53.000 miglia (85.295 km) ed è stata messa in vendita ad un prezzo di un prezzo richiesto di 45.000 sterline, ovvero circa 53.800 euro. Sebbene non sia un prezzo economico, parliamo di circa 23mila euro in meno rispetto a una Evo VI Tommi Makinen Edition. Le immagini che ci proponiamo confermano che la vettura risulta tenuta in maniera maniacale e il corpo vettura non sfoggia danni visibili. Anche gli interni sembrano molto ben tenuti e sedili i Recaro SR vantano minimi segni di usura sui.