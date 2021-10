Mini, The Big Love: un libro per raccontare 20 anni di passione

L’8 settembre 2001 debuttava la nuova Mini: parliamo di una data importante che segna la rinascita di un mito dell’automotive, portato a nuova vita grazie all’impegno e all’esperienza del Gruppo Bmw. Si è deciso di celebrare questo importante anniversario attraverso un libro intitolato “THE BIG LOVE – una storia (d’amore) lunga 20 anni”, chiamato a raccontare due decenni di passioni ed emozioni, attraverso le testimonianze di chi questo mito l’ha vissuto in prima persona, il tutto impreziosito da immagini indimenticabili che hanno fatto la storia.

Evoluzione in chiave moderna ed erede spirituale dell’omonimo modello nato nel 1959, Mini nel corso degli anni è diventato un eclettico brand in grado di sfornare modelli variegati e alla moda, in grado di soddisfare i gusti e le esigenze più disparate degli automobilisti, il tutto coadiuvato da uno stile unico ed inimitabile. Fin dalla presentazione dello studio della nuova MINI Cooper – avvenuta al Salone Internazionale dell’Automobile di Francoforte del 1997 – si capì immediatamente che non sarebbe nata una copia dell’originale, perché stava venendo alla luce una reinterpretazione moderna di una vera icona “Pop”.

Come accennato in precedenza, The Big Love racconta questa icona del nuovo millennio attraverso le storie raccontate da personalità di spicco del calibro di Massimiliano Di Silvestre, Stefano Ronzoni. Mario Calabresi, Marco Makaus, Luca Scotto, Anna Agnelli, Aldo Colonetti, Francesco Festuccia. Pier Francesco Favino, Michele Lupi, Ildo Damiano, Massimo Bottura, Oliver Heilmer e Renzo Vitale. Difficile raccontare così tante emozioni solo attraverso le parole, per questo motivo “The Big Love” è letteralmente farcito di immagini a colori in grado di trasportare il lettore dritto nel cuore del mondo Mini, fatto di stile, tendenze e nuove soluzioni tecnologiche.

Ovviamente questi primi 20 anni sono solo il preludio di una storia (d’amore) che durerà ancora nel tempo e che seguirà le ultime tendenze della mobilità sostenibile, infatti a partire dal 2030 tutta la gamma Mini sarà 100% elettrica.

THE BIG LOVE – una storia (d’amore) lunga 20 anni” è già disponibile in tutte le librerie e le piattaforme digitali.