MINI Countryman elettrica, le prime immagini ufficiali

La MINI Countryman 100% elettrica segna diversi traguardi per il Brand inglese, da anni sotto il controllo di BMW Group. Sarà la prima MINI ad essere costruita interamente in territorio tedesco, nello stesso stabilimento dove vengono prodotte altre vetture ma di marchio BMW. Nascerà in una delle fabbriche automobilistiche più moderne e sostenibili del mondo. Vi sveliamo le prime immagini della MINI Countryman ancora tutta “camuffata” e vi raccontiamo alcuni “segreti” del virtuoso impianto di Lipsia.

MINI Countryman obiettivo fine 2023

La MINI Countryman sarà pronta a partire dalla fine di quest’anno e nello stabilimento di Lipsia si produrranno anche le batterie ad alto voltaggio per il Suv elettrico. Anche per questo motivo BMW Group sta investendo nello stabilimento tedesco più di 800 milioni di euro, in un progetto che prevede un ampliamento delle sue capacità produttive di componenti elettronici, con otto linee di produzione attive entro il 2024 e un’area di fabbricazione di 150.000 metri quadrati. L’espansione garantirà così sicurezza del lavoro e crescita dei posti di lavoro: entro il 2024 più di 1.000 dipendenti saranno impiegati nella produzione di componenti elettronici.

Come è impiegata la fabbrica di Lipsia

L’impianto tedesco offre lavoro a circa 5.600 dipendenti che contribuiscono ad una produzione giornaliera di circa 1.000 automobili. La nuova MINI Countryman condividerà le linee di montaggio di Lipsia insieme alla BMW Serie 1, alla BMW Serie 2 Gran Coupé e alla BMW Serie 2 Active Tourer, attività che regala al Gruppo BMW e a Mini un nuovo aneddoto: è la prima volta che uno stabilimento del Gruppo tedesco mette alla luce, insieme, vetture BMW e MINI. Due donne sono al comando di queste attività. Si tratta di Petra Peterhaensel, Direttore dello stabilimento, e Sonja Hengstler, Project Manager della nuova MINI Countryman.

Alcuni “segreti” dello stabilimento di Lipsia

Perchè abbiamo definito virtuoso l’impianto di BMW Group di Lipsia? Ci sono dei processi che lo rendono tale e vi riportiamo alcuni di essi come esempio pratico. Parte dell’energia che serve alle linee per produrre le automobili viene generata da quattro turbine eoliche alte 190 metri, infatti, un dato del 2021 racconta che 21,9 GWh di elettricità sono stati generati dall’energia eolica. Per esplicare la portata di questo valore, basta pensare che corrisponde al consumo annuale di elettricità di oltre 5.000 famiglie di tre persone. La direttrice dello stabilimento Petra Peterhaensel sostiene che la visione di BMW Group a Lipsia “è quella della completa decarbonizzazione della produzione attraverso la sostituzione dei combustibili fossili con l’idrogeno. Nello stabilimento del BMW Group di Lipsia, siamo il primo impianto automobilistico al mondo a utilizzare una tecnologia di bruciatori di nuova concezione nel nostro reparto di verniciatura, in grado di utilizzare idrogeno verde al posto del gas naturale. L’idrogeno è già utilizzato nella logistica dello stabilimento dal 2013. Oggi, cinque stazioni di rifornimento di idrogeno forniscono energia a oltre 130 camion industriali alimentati a celle a combustibile, la più grande flotta in Germania”.