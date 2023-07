Milano, Giuseppe Sala: ‘Non si potrà più parcheggiare nel Quadrilatero della moda’

Milano, la città della moda e del design, è pronta a fare un passo avanti verso un futuro più sostenibile. La giunta del Comune ha deciso di mettere un freno al traffico privato nella prestigiosa zona del Quadrilatero della moda.

Questa mossa, come spiegato dal sindaco Giuseppe Sala, è in linea con le azioni intraprese da molte grandi città internazionali per ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria.

Il divieto di accesso alle auto nella zona delle boutique di moda entrerà in vigore nel primo semestre del 2024, anche se la data precisa non è stata ancora annunciata. Per monitorare gli ingressi, verranno installate delle telecamere nella zona delimitata. Sarà permesso solo il carico e scarico e il transito di taxi e Ncc.

Sarà possibile parcheggiare nei parcheggi sotterranei

Il sindaco Sala ha sottolineato che l’obiettivo di questa iniziativa è inviare un messaggio chiaro ai cittadini: “Non entrate in centro perché non potete parcheggiare”. Questo non significa che il parcheggio sarà completamente vietato.

I parcheggi sotterranei rimarranno disponibili, e se un automobilista entra nel centro città e si dirige direttamente verso un parcheggio a pagamento, non verrà sanzionato. Tuttavia, l’obiettivo è scoraggiare l’uso dell’auto privata in centro città.

Nuove regole anche per la sosta

Non è solo il traffico ad essere rivoluzionato. Anche le regole della sosta stanno cambiando. Nel centro di Milano, l’auto potrà essere lasciata parcheggiata per un massimo di 2 ore consecutive. Questa è una delle delibere del pacchetto mobilità annunciato dal sindaco Giuseppe Sala e dall’assessora alla Mobilità Arianna Censi.

Il sindaco di Milano ha spiegato che questa misura è stata introdotta per combattere la cosiddetta “sosta parassitaria”, ovvero l’abitudine di alcune persone di lasciare la loro auto parcheggiata tutto il giorno, sottraendo spazio a chi ne ha realmente bisogno.

Le nuove misure rappresentano un passo importante verso un futuro più verde per Milano. La città sta dimostrando un impegno serio per ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini.