MG HS ottiene le 5 stelle Euro NCAP, MG3 hybrid+ finalista in un concorso

Buone notizie per MG, acronimo di Morris Garages. La casa automobilistica inglese, da tempo in quota SAIC Motor (Cina), mette a segno due risultati fonte di gioia per il management. La nuova MG HS, fresca di presentazione, ha guadagnato le 5 stelle nei test Euro NCAP, che valutano la sicurezza dei prodotti automobilistici offerti sul mercato. Si tratta, indubbiamente, di un risultato felice per il C SUV, anche per le implicazioni che potrebbe avere sulla percezione di qualità da parte della potenziale clientela.

Il modello si è espresso molto bene in tutte le aree oggetto di esame, distinguendosi in particolare sul fronte della protezione garantita agli occupanti adulti e bambini, oltre che degli utenti vulnerabili della strada. La vettura aveva già guadagnato le 5 stelle nel 2019. Ora si è confermata nel nuovo step evolutivo, in un quadro di protocolli Euro NCAP rafforzati nei test e ancora più severi nei giudizi. Una prova degli standard di sicurezza sempre più elevati garantiti dalla MG HS.

Dicevamo della buona protezione garantita anche agli altri, cioè a quanti stanno fuori dall’abitacolo, specie con riferimento ai pedoni e ai mezzi a due ruote. Questo è stato reso possibile, fra l’altro, dal pacchetto MG Pilot potenziato, che comprende la frenata di emergenza attiva (AEB) e il DOW, una protezione contro il “dooring”, ossia dall’apertura improvvisa di una portiera sulla traiettoria di un ciclista che si avvicina da dietro. Apprezzabile la presenza dei dispositivi di assistenza alla guida (ADAS), capaci di svolgere al meglio il loro compito.

Non si fatica a comprendere la soddisfazione dei vertici aziendali per le 5 stelle Euro NCAP guadagnate dalla MG HS di nuova generazione, espressa per bocca di Andrea Bartolomeo (Vice Presidente e Country Manager SAIC Motor Italy): “Siamo orgogliosi del fatto che la vettura abbia riconfermato l’elevato livello degli standard di sicurezza anche con i protocolli più recenti”.

Altre gioie, per il marchio d’oltremanica, arrivano dall’accesso della MG3 Hybrid+ nella rosa delle auto finaliste dell’ambito premio 2025 AUTOBEST Best Buy Car of Europe, che verrà assegnato a metà dicembre da 31 giornalisti giurati provenienti da tutta Europa. Questi hanno valutato i modelli per i loro requisiti di eccellenza in valore, innovazione e qualità. Ora si attende la selezione finale, che passerà da una serie di approfonditi test di guida su strada per le vettura giunte alla sfida conclusiva, dopo le precedenti selezioni. Con la MG3 Hybrid+, la casa inglese in quota SAIC Motor entra nel segmento B, coprendo tutti le aree chiave di mercato in cui pensa di poter competere con argomenti convincenti.