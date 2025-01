Mercedes svela RIDEVU: un cinema In-Car immersivo al CES 2025

Al CES 2025 di Las Vegas, Mercedes ha svelato un’entusiasmante novità nel campo dell’intrattenimento in auto. In collaborazione con Sony Pictures Entertainment, IMAX Corporation e DTS Inc., la casa automobilistica tedesca ha presentato RIDEVU, un servizio che porterà l’esperienza cinematografica direttamente nei veicoli del marchio. Disponibile su tutti i modelli Mercedes equipaggiati con la più recente versione del sistema MBUX, RIDEVU promette di rivoluzionare il concetto di intrattenimento durante i viaggi.

A partire dall’estate 2025, gli acquirenti Mercedes potranno accedere a una vasta libreria di film IMAX Enhanced di Sony Pictures, inclusi titoli come “Venom: The Last Dance”, “Spider-Man: No Way Home” e “Uncharted”. Grazie al formato IMAX Enhanced, gli utenti potranno godere di un’esperienza visiva straordinaria, con un rapporto d’aspetto allargato e il processo DMR proprietario di IMAX, insieme a un audio coinvolgente DTS:X, appositamente ottimizzato per la visione in auto.

Il servizio RIDEVU sarà inizialmente disponibile negli Stati Uniti, Canada, Giappone, Regno Unito, Irlanda e Germania, ma Mercedes ha già in programma di espanderlo a nuovi mercati, compreso l’Italia. Integrato con il sistema MBUX, il servizio permette di acquistare, noleggiare o trasmettere in streaming migliaia di film direttamente dalla vettura, offrendo un’incredibile varietà di contenuti.

Per garantire la sicurezza, il guidatore potrà fruire dei contenuti solo a veicolo fermo, ad esempio durante le soste per la ricarica. I passeggeri, invece, potranno guardare i film durante il viaggio, sfruttando gli schermi integrati, come quelli del sistema Hyperscreen, o i propri dispositivi iOS e Android.

La funzionalità Screen Manager di RIDEVU consente inoltre di gestire facilmente la riproduzione su un massimo di sei schermi, permettendo esperienze personalizzate o condivise tra i passeggeri, rendendo ogni viaggio un’esperienza di intrattenimento senza precedenti.