Mansory continua ad ampliare la sua gamma di preparazioni, a volte con modelli più eleganti di quelli che di solito crea. Ora, dopo aver già modificato la nuova Mercedes Classe S, il tuner tedesco ci propone una nuova re-interpretazione, ma questa volta della sua versione più lussuosa, la Mercedes-Maybach S by Mansory, rinforzata a tutti i livelli, sia esteticamente che meccanicamente.

Mercedes-Maybach S by Mansory: segni di riconoscimento

Esteticamente la Mercedes-Maybach S Mansory si distingue per il nuovo paraurti anteriore e le minigonne laterali, le prese d’aria e lo spoiler sul tetto e sul portellone del bagagliaio, rifiniti in fibra di carbonio.

C’è anche un nuovo diffusore posteriore, disponibile con e senza luce di stop centrale accompagnato da quattro scarichi quadrati. Discreti ritocchi estetici in ogni caso, soprattutto parlando di un’azienda come Mansory, ma che veste l’ammiraglia tedesca di vistosi cerchi da 22 pollici.

Gli interni

All’interno, come al solito, Mansory offre un alto grado di personalizzazione, inclusi inserti in carbonio, rivestimenti in pelle in stile sportivo, pedali in alluminio e, naturalmente, nuovi badge Mansory per un ambiente molto più esclusivo.

Mercedes-Maybach S by Mansory: upgrade per il V8 e per il V12

L’altra novità che trasforma questa Maybach riguarda la parte meccanica, con l’arrivo della centralina Mansory Performance PowerBox e il nuovo impianto di scarico che migliorano le prestazioni della S 580 e S 680.

La S 580 con il suo motore V8 biturbo da 4 litri raggiunge così 600 CV e 820 Nm di coppia massima, mentre l’S 680 con il suo V12 biturbo da 6,0 litri porta fino a 720 CV e 1.000 Nm di coppia la potenza totale.

Tutto questo arriva in un pacchetto che ovviamente aumenterà notevolmente la cifra pagata per una Mercedes-Maybach, anche se l’azienda tedesca non ha rilasciato dichiarazioni sul suo prezzo o su quando offrirà questo nuovo tuning.