Mercedes: i suoi futuri veicoli elettrici avranno luci a forma di stella a tre punte

Mercedes nei giorni scorsi ha presentato al Salone di Monaco il Concept CLA, una concept car che anticipa il design e la tecnologia dei suoi futuri veicoli elettrici di segmento C. Il Concept CLA è una berlina coupé dallo stile elegante e dinamico, che si distingue per alcuni elementi distintivi, come le luci a LED a forma di stella e la griglia anteriore illuminata con grafiche animate. Il Concept è anche un’auto intelligente e connessa, che offre sistemi avanzati di assistenza alla guida e di infotainment e dispone di un cruscotto digitale, di un head-up display a realtà aumentata e di un sistema multimediale MBUX con schermo touch da 15 pollici.

Proprio per quanto concerne le luci a LED a forma di Stella a tre punte, parlando con Autocar del concetto, il capo del design Mercedes Gorden Wagener ha confermato che tutte le future auto elettriche della casa automobilistica tedesca avranno questo tipo di luce che diventerà dunque uno degli elementi di design chiave delle future auto del produttore di Stoccarda. Wagener ha aggiunto che vuole creare veicoli elettrici che siano “iconici” e veicoli che abbiano un’identità, a differenza di molte delle auto attualmente sul mercato che sembrano non avere “un’anima”.

Il Concept CLA è basato sulla nuova piattaforma modulare Mercedes-Benz (MMA), che consentirà di integrare sia motori elettrici che a combustione. Il Concept CLA è dotato di un motore elettrico da 200 kW (272 CV) e di una batteria da 100 kWh, che gli conferiscono un’autonomia di oltre 750 km secondo il ciclo WLTP. Questa piattaforma sarà utilizzata da tutti i futuri modelli elettrici del marchio tedesco.