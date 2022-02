Mercedes CLA AMG 45 S, quella di CarCraft vale più di una Ferrari

Il mondo del tuning e delle personalizzazioni estreme lascia molto spesso a bocca aperta, ma la Mercedes CLA AMG 45 S che vi mostriamo oggi probabilmente supera qualsiasi immaginazione. Il preparatore CarCraft ha infatti svelato la sua ultima creazione realizzata sulla base della sportiva compatta CLA AMG 45 S che nella sua versione di serie viene offerta ad un prezzo di listino che parte da 68.000 euro.

Prezzo stratosferico

Partendo dalla quattro porte della Casa della Stella, l’elaboratore svizzero ha realizzato un esemplare unico decisamente speciale e soprattutto costosissimo, infatti il suo valore supera la soglia dei 300mila dollari, ovvero circa 265mila euro secondo il cambio attuale. A questo punto sembra lecito chiedersi come è possibile un aumento di prezzo così elevato rispetto alla versione di serie e la risposta arriva tramite un video caricato sul canale YouTube MercBenzKing dove vengono mostrati i dettagli di questa one-off.

Aspetto eccentrico

Dal punto di vista estetico, la CLA modificata da CarCraft sfoggia un’eccentrica e vistosa livrea esterna di colore nero e rosso realizzata con un’operazione di wrapping. Il prezzo della vettura lievita in maniera sensibile per i numerosi componenti in fibra di carbonio lucida, tra cui spiccano paraurti, minigonne e estrattore posteriore. Non manca inoltre un alettone posteriore, un inedito set di cerchi in lega da 21 pollici e un assetto ribassato di 30 mm che completano l’effetto scenico. La vettura può contare anche su un nuovo impianto di scarico firmato dall’Akrapovic che promette un sound a dir poco coinvolgente.

Abitacolo stupefacente

A lasciare a bocca aperta sono però i sontuosi interni dell’auto completamente stravolti con l’uso di materiali ricercati e opulenti. Quasi ogni singolo centimetro dell’abitacolo risulta rivestito in pelle nappa e alcantara, con i pannelli porta che sfoggiano cuciture in contrasto a diamante. I colori domanti riprendono il nero e il rosso degli esterni e impreziosiscono anche i profili dei sedili sportivi, le bocchette dell’aria, i dettagli del tunnel centrale e le cuciture del volante in alcantara. Tra i vari “effetti speciali” non passa certo inosservato lo sbalorditivo cielo dell’auto impreziosito da centinaia di LED che riproducono un cielo stellato e anche le animazioni di una cometa. Quest’ultimo particolare ricorda il medesimo optional utilizzato anche da Rolls-Royce. A quanto pare, il motore 2.0 litri turbo da 421 CV sembra che si stato lasciato invariato.

Più costosa di una Ferrari

Senza ombra di dubbio l’acquirente di questa vettura avrà qualcosa di unico, ma allo stesso tempo non possiamo fare a meno di domandarci se sia meglio spendere 265mila euro per questa one-off o per una supercar molto più blasonata, magari con lo stemma della Ferrari o della Lamborghini sul cofano.