Mercedes C63 AMG S: arriva la F1 Edition

La Mercedes C63 AMG S diventa F1 Edition e si annuncia più raffinata. Ma la velocissima berlina ispirata alle formula 1 rimarrà in listino solamente fino al termine del 2023, per cui potrebbe diventare un’auto da collezionisti. Niente male come ibrida plug-in votata alla guida sportiva.

Mercedes C63 AMG S F1 Edition: dettagli racing

Mercedes C63 AMG S F1 Edition sembra quasi una medical car di F1 priva di lampeggianti. Infatti, le finiture rosse nella parte bassa della carrozzeria la fanno assomigliare alla sorella che interviene nelle gare del circus. La sua livrea, denominata Manufaktur Alpine Grey Uni sfuma da grigio al nero, mentre anche i cerchi da 20 pollici hanno una finitura rossa. Non mancano i dettagli in nero cromato come la calandra, lo splitter ed i minacciosi scarichi posteriori.

Mercedes C63 AMG S F1 Edition: rosso anche per i particolari interni

La Mercedes C63 AMG S F1 Edition propone dettagli rossi anche all’interno, come i loghi AMG sulle soglie battitacco, e le cuciture rosse nei sedili in pelle Nappa AMG performance. Questi presentano il logo del reparto sportivo Mercedes impresso sui poggiatesta. Il badge F1 Edition è riproposto con un’apposita targhetta, ma si ritrova anche sui tappetini. Completano il quadro il volante sportivo tagliato in basso con microfibra dinamica per l’impugnatura e le finiture in fibra di carbonio.

Motore da 680 CV e telo copriauto con logo F1

La Mercedes C63 AMG S F1 Edition, di cui attualmente non si conosce il listino, verrà consegnata alla sua prestigiosa clientela con tanto di telo copriauto impreziosito dal logo F1. Mentre sotto pelle manterrà la potentissima power unit ibrida plug-in con il 4 cilindri 2 litri dotato di turbo elettrico, derivato dalla F1, ed il motore elettrico posteriore, per una potenza totale di 680 CV. La berlina della Stella copre lo 0-100 km/h in 3,4 secondi e, dove consentito, può raggiungere i 280 km/h. Per cui saranno particolarmente utili la trazione integrale 4Matic ed il cambio automatico a 9 marce.