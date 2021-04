Mercedes-Benz GLE Coupe by Hofele Design

Lo specialista tedesco dell’aftermarket Hofele Design ha rilasciato il suo ultimo pacchetto di modifiche per la Mercedes-AMG GLE Coupe. Il tuner offre una tavolozza di colori specifici e accessori aggiuntivi per il suo kit Ultimate HGLE, che conferisce al SUV della Stella un trattamento ispirato a Maybach.

Segni di riconoscimento

L’ultimo lavoro di Hofele migliora così l’appeal della AMG GLE Coupé con la sua finitura esterna bicolore caratterizzata dalla tinta Tiffany Rose Gold su Amaranto Brown e adornata con accenti cromati sui pannelli di vetro, sulla griglia anteriore, sul diffusore e sui terminali di scarico. L’azienda sostituisce anche l’emblema a tre stelle Mercedes con il proprio logo “H”.

Cerchi da 23 pollici e interni personalizzati

Inoltre non passano inosservati i cerchi in lega forgiati Turbine da 23 pollici rifiniti in oro Tiffany. All’interno troviamo rivestimenti pelle Nappa “Bianco Porcellana” e Alcantara “Antracite” con pelle traforata, cuciture a diamante e bordino a contrasto.

Meccanica originale

Il pacchetto HGLE Coupe non offre aggiornamenti meccanici per AMG GLE Coupe. Tuttavia, il motore turbo a sei cilindri in linea da 3,0 litri con EQ Boost del SUV tedesco dispone di già di potenza a sufficienza con fino a 429 CV e 384 Nm di coppia nella sua veste GLE 53, mentre la versione GLE 63 S ha un picco di 603 CV. I tempi di accelerazione corrispondenti dei modelli da 0 a 100 sono rispettivamente di 5,2 secondi e 3,7 secondi.