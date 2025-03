Un’auto entry-level che punta alla rivoluzione tecnologica: ecco la nuova Mercedes CLA, pronta al debutto ufficiale il 13 marzo 2025 con un arsenale di innovazioni che spaziano dal motore ibrido mild hybrid da 190 CV alla versione completamente elettrica con un’autonomia di 750 km.

Mercedes CLA: la terza generazione

La casa tedesca rilancia la sua scommessa nel segmento delle coupé compatte con la terza generazione della CLA, destinata a raccogliere il testimone dalle Classe A e B ormai fuori produzione. Il design, pur mantenendo l’eleganza caratteristica del modello, si rinnova con linee fluide e un cofano allungato per soddisfare i gusti contemporanei.

La vera rivoluzione si nasconde sotto il cofano, dove trova spazio un innovativo propulsore 1.5 turbo benzina mild hybrid, sviluppato in collaborazione con Geely. Mercedes non dimentica però la transizione elettrica, affiancando una auto elettrica dalle prestazioni notevoli, in linea con la strategia multi-energia del marchio che punta a offrire ai clienti la massima libertà di scelta.

Tecnologia raffinata per la entry level

L’abitacolo si trasforma in un cockpit hi-tech grazie alla piattaforma tecnologia MB.OS, il sistema operativo proprietario basato sull’intelligenza artificiale che potenzia l’interfaccia MBUX. Inoltre, la partnership con la startup cinese Momenta porta in dote sistemi di guida assistita all’avanguardia, tra cui spicca il City Pilot-Assisted Driving tech, supportato dai potenti processori Nvidia Orin X.

Con questo mix di stile, tecnologia e versatilità, la nuova CLA si candida a diventare un punto di riferimento nel panorama delle coupé compatte premium, promettendo di attrarre sia gli appassionati del marchio che i nuovi clienti in cerca di un’auto all’avanguardia ma accessibile.