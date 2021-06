Mercedes-Benz AMG Performance Day: in pista a Vallelunga

Quando compri un’auto sportiva griffata Mercedes-Benz, e curata dal reparto sportivo AMG, diventi parte integrante di una famiglia, di un mondo in cui vivere la passione per la guida in sicurezza e nei circuiti più affascinanti, come la pista di Vallelunga dove si è svolto di recente uno dei Performance Day ad alto tasso d’adrenalina. Nell’occasione c’eravamo anche noi di Autoblog.it per una giornata all’insegna delle stelle più sportive.

Poche formalità e poi subito in pista

L’attenzione è ancora alta, ma il peggio sembra essere passato, per cui, dopo mesi di pandemia, sempre dotati di mascherina, abbiamo potuto mescolarci ai tanti clienti in fila per firmare tutti quei fogli che vanno riempiti prima di scendere in pista. Ma intanto dai box il rombo dei motori si faceva sentire, e nel piazzale antistante il circuito una parata di AMG era lì ad accoglierci con ogni modello e colore disponibile in gamma.

Fino a che non le vedi insieme non ti rendi conto di quante AMG ci siano, di come ogni modello della Stella a Tre Punte sia stato oggetto di una cura ipervitaminica dagli uomini di Affalterbach. Classe A come se piovessero, anche la cattivissima A45 S con tanto di kit aerodinamico che spaventerebbe persino Batman. Poi le varie C, fino ad arrivare ai SUV ed all’avvenente GT Black Series in un box con tanto di luci ad effetto. Come se tutto questo non fosse stato abbastanza, ecco che la monoposto di Lewis Hamilton della scorsa stagione era parcheggiata in un altro box e ben delimitata per evitare che tutti la prendessero d’assalto.

Con la gamma AMG per scoprire i segreti di Vallelunga

Nonostante il caldo anomalo, l’adrenalina della pista bloccava la sudorazione, e stare in fila ad attendere il momento giusto per provare la gamma AMG è stato un modo per interagire con la clientela venuta con le proprie auto ma desiderosa di provarne di nuove. Ecco che la curiosità di salire su una C in formato wagon con il V8, piuttosto che su una GT o una GT4 diventavano argomento di conversazione.

Una volta ricevuto il casco però tutti compiono la rituale trasformazione, perché girare in pista è un rito e con il traffico dei privati anche una pratica da gestire con il massimo rispetto delle regole. Così, attenzione al semaforo, alle bandiere, e poi via lungo il curvone che toglie il fiato, poi verso le Cimini 1 e 2 fino a ritrovarsi sulla parte mista del tracciato e, infine, sull’insidiosa curva Roma, che in molti sbagliano quando non ascoltano i consigli degli istruttori. La nostra esperienza ci ha visto in circuito con due trazioni integrali, la GT 4 E53 AMG e la CLA 45 S, due modelli differenti per peso e cavalleria, ma proprio per questo affascinanti e tutti da scoprire.

Iniziamo con la coupé a 4 porte, che associa un sistema Mild Hybrid al 6 cilindri 3 litri biturbo per una potenza di 457 CV ed una coppia di 520 Nm. L’auto è lunga quasi 5 metri e il peso è importante, ma in frenata è composta, precisa in inserimento, e poi in traiettoria è rigorosa. Vallelunga è una pista difficile per chi non la conosce a menadito, e più di qualcuno va lungo, ma per fortuna le vie di fuga sono ampie. Poi c’è il cambio auto e saliamo sulla CLA Shooting Brake 45 S, i cilindri diventano 4 ma la cattiveria non diminuisce, anzi. Infatti, la vettura presenta lo stesso schema meccanico della Classe A 45 S, ed eroga 421 CV e 500 Nm di coppia massima. Lasciamo il cambio in automatico per concentrarci sulle traiettorie, tanto la trasmissione ad 8 rapporti è veloce e supporta bene la cavalleria, rispetto alla GT 4 in frenata la vettura è più agile, ma anche più impegnativa, ma assolutamente semplice da controllare.

Ricordiamo sempre che su strada certi comportamenti sono impossibili da esplorare, anche per via di una carreggiata che a Vallelunga è ampia e consente recuperi impensabili su percorsi aperti al traffico, e ovviamente vietati dal codice della strada. La CLA Shooting Brake al testosterone sorprende, diverte, e convince, e abbiamo capito che Vallelunga merita rispetto e tanta abnegazione, perché è una pista tecnica ed ogni curva va interpretata nel modo giusto.

Un contest tra i birilli per sfidarsi in simpatia

Non c’è pista senza gara, ma è chiaro che, per questioni di sicurezza, non è possibile pensare ad un contest sul tracciato romano, meglio una più sicura prova d’agilità su un percorso creato ad hoc con dei birilli. Ecco, in questo caso ognuno ha avuto la possibilità di sfidare il cronometro a bordo di una CLA 45 S. Due giri, con uno di prova e l’altro per tirare al massimo, penalità di 1 secondo per ogni birillo buttato giù, e verdetto del cronometro inconfutabile. Bisogna ammettere che il gioco in alcuni frangenti si è tinto d’agonismo, ma è chiaro che quando si impugna il volante nessuno vuole arrivare secondo.

In fuoristrada con i SUV AMG

Quando i cordoli diventano troppo roventi e c’è voglia di avventura allora non c’è niente di meglio che provare la gamma dei SUV curata da AMG sul tracciato dedicato all’off-road nei dintorni della pista di Vallelunga. Salite impegnative, sterrato veloce e poi discese ripide e passaggi con diversi gradi di difficoltà. Le varie GLE Coupé, GLC, e GLA hanno mostrato il loro lato wild divertendo in tutta sicurezza, e mostrando sfumature di carattere che ne ampliano la sfera d’utilizzo.

Un evento che unisce e diverte

Dopo una giornata così è facile capire il perché la gamma Mercedes-Benz AMG sta avendo sempre più successo e sia cresciuta di anno in anno con risultati commerciali molto interessanti. Queste auto offrono affidabilità teutonica, divertimento e tanta sicurezza. Inoltre, uniscono, aggregano, consentono di incanalare la passione nei giusti binari e, con eventi del genere, ci si sente così integrati nel meccanismo che prima di andare via abbiamo chiesto: ma dove si tiene il prossimo?