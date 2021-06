Mercedes-AMG GLB 35 by Väth

Per molti la Mercedes-AMG GLB 35 è più che sufficiente. Tuttavia la grande distanza che esiste tra questa versione sportiva della SUV tedesca e le top di gamma di Mercedes in termini di prestazioni, potenza, comportamento dinamico e prezzo, consente a Väth di coprire questo margine con una sua proposta.

All’altezza della AMG 45

Lo specialista del tuning ha presentato un pacchetto speciale per questa versione sportiva della Mercedes GLB. Le modifiche contenute nel pacchetto la rendono all’altezza dell’AMG GLB 45, con il motore turbo benzina a quattro cilindri da 2,0 litri che passa da 306 CV di potenza massima a 390 CV.

Anche la coppia del motore sale da 400 a 500 Nm grazie all’aggiornamento del software che ha anche ottimizzato la trasmissione automatica per assorbire l’aumento di coppia. Il preparatore ha incluso inoltre un nuovo filtro dell’aria speciale e un impianto di scarico posteriore con alette per modificare il sound in uscita, sbloccando la limitazione elettronica della velocità massima di 250 km/h.

Telaio modificato

Le modifiche raggiungono anche il telaio. La sua configurazione migliora con le nuove molle che abbassano l’altezza della carrozzeria a terra fino a 35 millimetri, oltre ad equipaggiare cerchi in lega forgiati da 21 pollici con un design a più razze e con pneumatici da 255/30 all’anteriore e da 295/25 al posteriore.

Vernice esclusiva

E per finire, esteticamente, Väth propone anche una vernice speciale che aggiunge un tocco di eleganza in più, il colore speciale “Bronze Canyon” con finitura satinata che contrasta con la griglia anteriore “Panamericana” rifinita in cromo o gli inserti neri lucidi delle prese d’aria anteriori.