Mercato Europa: a maggio rallenta la crescita

Dopo l’exploit di aprile (+218,6%) il mercato auto europeo rallenta la crescita a maggio 2021, facendo registrare un più modesto, seppur positivo, incremento delle vendite rispetto allo stesso mese dello corso anno pandemico, del 53,4%. In totale, secondo i dati dell’area (Associazione dei costruttori europei) lo scorso mese nei paesi europei sono state immatricolate 891.665 auto. Insomma l’industria automotive fatica a riprendersi e ancora è lontana dai quei 1,2 milioni di auto vendute a maggio 2019, prima della crisi.

A maggio 2021 la Spagna è stato il mercato con la crescita maggiore, con +177,8% di immatricolazioni, seguita da Francia (+46,4%), Italia (+43%) e Germania (+37,2%).

Un dato positivo e uno negativo per Stellantis: il Gruppo, secondo a livello europeo, aumenta le vendite del 49,1% (199.775 unità) rispetto a maggio 2020 ma perde la quota di mercato che passa dal 23,1% al 22,4%.

Volkswagen rimane leader del mercato europeo con 251.078 auto vendute a maggio 2021, pari a un +71,8% e una quota di mercato che passa dal 25,1% al 28,2%.

In terza posizione troviamo Renault che, con 84.996 auto vendute lo scorso mese, fa segnare una crescita del 22,5% rispetto allo scorso anno, perdendo però parte della sua quota di mercato che scende dal 11,9% al 9,5 %.

I primi 5 mesi del 2021 (+29,5%)

In prospettiva, dall’inizio dell’anno fino a fine maggio il mercato auto europeo cresce del 29,5 % rispetto al dato del 2020 con un totale di 4,3 milioni di auto immatricolate. E l’Italia è il mercato, tra i quattro principali, che nei primi 5 mesi del 2021 ha fatto segnare una crescita maggiore (+62,8%). Seguono Francia (+50,1%), Spagna (+40%) e Germania (+12,8%).

In questa prima parte del 2021 Stellantis ha aumentato le vendite del 36,8% con 1.006.510 immatricolazioni, con una quota di mercato in crescita dal 22,1% al 23,3%. Volkswagen incrementa le vendite del 27,6% con 1.131.775 auto, mentre la quota di mercato diminuisce, di poco, dal 26,6% al 26,2%. Renault infine ha venduto 409.206 auto (+18,5%), con la quota di mercato in diminuzione, dal 10,4% al 9,5%.