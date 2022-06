Mercato auto italiano: storico sorpasso dei SUV sulle berline

Per il mercato auto italiano, il 2021 è stato davvero un anno da dimenticare, la crisi dei chip e gli strascichi dell’emergenza sanitaria hanno reso questo periodo come uno dei peggiori degli ultimi decenni a livello di numero di auto vendute. L’anno appena trascorso porta con sé anche un altro record per il mondo delle auto, infatti nel 2021 si è registrato uno storico sorpasso, ovvero quello dei SUV (fuoristrada, a 4 ruote motrici, e crossover, 2WD) nei confronti delle berline, per quanto riguarda le immatricolazioni e le quote di mercato.

Mercato auto italiano: crescita esponenziale per i SUV

Negli ultimi anni, la crescita dei SUV è stata esponenziale, ma solo lo scorso anno è avvenuto l’ormai atteso sorpasso. La richiesta del mercato ha fatto crescere di conseguenza l’offerta dei modelli disponibile che pian piano hanno occupato tutti i segmenti più diffusi e non solo, inoltre la contrazione della vendita delle citycar ha fatto il resto.

Mercato auto italiano: l’andamento degli ultimi 10 anni

Secondo i dati diffusi dall’UNRAE e raccolti nel report “L’auto 2021, Sintesi Statistica“, basti pensare che nel 2012, ovvero esattamente 10 anni fa, in Italia le berline dominavano incontrastate il mercato con 861.480 unità. Al contrario, fuoristrada e crossover registravano rispettivamente 121.274 e 118.863 unità immatricolate, per un totale di 240.137. Per quanto riguarda la quota di mercato, le berline si attestavano al 60,92% e i SUV al 16,98%. Da lì in avanti la forbice tra i due gruppi si è andata sempre più assottigliandosi fino a al 2018, hanno in cui le berline erano scese sotto il 50%, mentre i SUV hanno raggiunto il 40% nel 2019.

SUV più costosi delle berline

Degno di nota inoltre è che il sorpasso dei SUV sulle berline in Italia è avvenuto nonostante la prima categoria sia in media più costosa della seconda in tutti i segmenti: le persone sono disposte comunque a spendere di più per acquistare una vettura a ruote alte.

Di seguito la top ten delle berline e dei SUV più venduti nel 2021

Berline:

Fiat Panda. 112.298

Lancia Ypsilon: 43.734

Fiat 500: 41.735

Toyota Yaris: 31.791

Citroen C3: 31.004

Dacia Sandero: 29.094

Renault Clio: 25.738

Opel Corsa: 25.023

Peugeot 208: 23.585

Volkswagen Polo: 20.745

Crossover e fuoristrada più venduti nel 2021

Crossover:

Fiat 500X: 31.985

Ford Puma: 28.562

Jeep Renegade: 28.559

Renault Captur: 28.229

Volkswagen T-Roc: 26.466

Peugeot 2008: 25.510

Dacia Duster: 24.338

Volkswagen T-Cross: 24.009

Peugeot 3008: 20.054

Jeep Compass: 19.101

Fuoristrada: