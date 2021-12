McMurtry Speirling: la elettrica più veloce al mondo

L’industria automobilistica è in pieno sviluppo con innovazioni relative ai veicoli elettrici sempre più avanzate. Oggi, a far parlare di sé, di nuovo, è una delle sportive a zero emissioni, da pista, di McMurtry Automotive che ha attirato l’attenzione di tutto il mondo.

Il veicolo elettrico, chiamato McMurtry Speirling, sembra una Batmobile in miniatura e si dice che possa accelerare più velocemente di una hypercar.

1000 CV e dimensioni ultracompatte

Non a caso il team che ha progettato la McMurtry Speirling è costituito da ex ingegneri di F1. Sfoggia un design elegante, unito a dimensioni ultra-compatte e a un’aerodinamica sopraffina che l’aiuta a raggiungere prestazioni sorprendenti.

Due ventole per mantenerla incollata all’asfalto

Gli ingegneri hanno incorporato un paio di ventole nella pare posteriore della carrozzeria per mantenere il veicolo elettrico ben ancorato all’asfalto, a qualsiasi velocità e sopratutto sui lunghi rettilinei.

Dal punto di vista meccanico la McMurtry Speirling monta due motori elettrici nella parte posteriore che sprigionano una potenza complessiva di 1.000 CV distribuita sulle due ruote dell’asse posteriore.

Questa concept car elettrica da pista è stata presentata al Goodwood Festival of Speed ​​di quest’anno e l’azienda ha anche ottenuto l’approvazione per partecipare ai giorni di test di MotorSport Vision a Donington Park il mese scorso.

Fino ad ora non erano stati ammessi veicoli elettrici nei giorni di test misti, a causa di problemi di sicurezza relativi alle batterie ad alta tensione che possono influire sulla sicurezza del pilota e sulle procedure antincendio.

Le prestazioni

La McMurtry Spéirling è lunga solo 3,2 metri. Sebbene la sua batteria sia di 60 kWh, pesa meno di 1.000 chili e accelera da 0 a 300 chilometri all’ora in nove secondi, il tempo che impiegano molte normali autovetture per raggiungere i 100 km/h. La sua velocità massima dovrebbe essere superiore ai 320 km/h e vanta un rapporto peso/potenza di 1/1: circa 1.000 kg per 1.000 CV.