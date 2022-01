Mazda MX-5: il tuner BBR trasforma la vecchia generazione NC in un bolide da 300 CV

Nata nell’ormai lontano 1989 e declinata nel corso degli anni in ben 4 generazioni, la Mazda MX-5, conosciuta anche con il nome di Miata, è la spider più apprezzata e venduta di tutti i tempi. I segreti di questo strabiliante successo sono da ricercare negli ingredienti che compongono questa piccola due posti, tra cui spiccano il grande piacere di guida offerto e la sua semplicità costruttiva.

Prestazioni da supercar

La piccola giapponese è anche un ottimo “laboratorio” per i tuner internazionali come l’elaboratore BBR che ha realizzato un inedito kit di preparazione dedicato alla terza generazione della MX-5 (conosciuta con la sigla “NC” e venduta dal 2005 al 2015), in grado di aumentare la potenza della vettura in maniera esponenziale.

Stage One

Come anticipato in precedenza, BBR si è concentrato sulla terza generazione della MX-5, disponibile con le motorizzazioni 1.8 e 2.0 litri. Il tuner ha sviluppato due kit di preparazione caratterizzati da altrettanti livelli di potenza, ma entrambi accomunati dall’uso di un turbocompressore Rotrex C30-94. Lo Stage One permette di aumentare il livello di potenza della “NC” a 251 CV e 289 Nm di coppia, grazie alla presenza del già citato turbo, a cui si aggiungono tra le altre cose l’adozione di nuovi iniettori, del nuovo sistema di raffreddamento e di aspirazione, senza dimenticare l’inedita mappatura della centralina tramite software Starchip EcuTek.

Stage Two

Chi desidera maggiori prestazioni può invece optare per lo “Stage Two” che porta la piccola spider nipponica a sviluppare la bellezza di 304 CV e 308 Nm. Il risultato è stato ottenuto con l’aggiunta di un nuovo filtro del carburante, l’uso di candele NGK Iridium e la scelta di una mappatura più spinta della centralina.