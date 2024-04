Mazda CX-80: la nuova ammiraglia a 7 posti del marchio giapponese

È stata svelata la nuova Mazda CX-80. La vettura di fresca presentazione punta su comfort, praticità e versatilità. Nell’abitacolo ci sono tre file di sedili, che garantiscono fino a sette posti. Questo la rende adatta anche alle famiglie numerose. Si tratta dell’auto più spaziosa della gamma europea del marchio, di cui sarà la nuova ammiraglia.

Sul piano stilistico si nota la voglia di conferire alla carrozzeria una grande purezza visiva, senza travagli espressivi che ne avrebbero contaminato il minimalismo. I designer hanno evitato la presenza di elementi estetici superflui, per non turbare la plasticità delle forme, che rimandano alla cultura giapponese, pur strizzando gli occhi ai gusti della clientela del Vecchio Continente e di altri bacini di sbocco.

Abitacolo ampio, soluzioni moderne

Generosamente dimensionata, la nuova Mazda CX-80 è lunga quasi cinque metri. Il passo di oltre tre metri garantisce un abitacolo spazioso e confortevole, regalando trasferimenti gradevoli al conducente e ai suoi passeggeri. I due sedili della terza fila possono essere ripiegati in piano, aumentando la capacità di carico del bagagliaio, qualora servisse per “imbarcare” oggetti ingombranti.

Ai clienti, la vettura nipponica offre tre diversi layout per la seconda fila. Di particolare fascino, nella prospettiva executive, la possibilità di avere due poltrone indipendenti, separate da una console centrale oppure da un corridoio, in stile jet privato.

In linea con l’approccio costruttivo del Sol Levante, la nuova Mazda CX-80 promette finiture molto curate e una qualità costruttiva degna delle aspettative. I sistemi di infotainment sono al passo coi tempi. Fra le diverse funzioni, si segnala il nuovo controllo vocale Alexa, che riduce le distrazioni in fase di interazione col software. A bordo c’è pure un’inedito sistema di navigazione ibrido, con servizi online e offline.

Avanzati i sistemi di assistenza alla guida, per un’auto che punta alle 5 stelle Euro NCAP. Sul fronte della sicurezza, si segnalano il Cruising & Traffic Support (CTS) con il nuovo Unresponsive Driver Support (supporto ai guidatori distratti), lo Smart Brake Support (SBS) e l’Emergency Lane Keeping (ELK).

I sistemi propulsivi della Mazda CX-80

Due le motorizzazioni disponibili in questa fase della commercializzazione. Si parte dall’ibrido e-Skyactiv PHEV, dove il 4 cilindri a benzina è abbinato a un motore elettrico, per una potenza combinata di 327 cavalli, con 500 Nm di coppia. Qui lo scatto da 0 a 100 km/h viene archiviato in 6.8 secondi e le punta velocistica si spinge fino a 195 km/h. L’autonomia in elettrico è di 60 chilometri: quanto basta a coprire le trasferte urbane.

Poi c’è il powertrain ibrido e-Skyactiv D, dove il cuore diesel a 6 cilindri in linea si coniuga al sistema M Hybrid Boost 48V di Mazda, per una potenza di 249 cavalli, che si traducono in uno scatto da 0 a 100 km/h in 8.4 secondi e in una velocità massima di 219 km/h. In entrambe le versioni della gamma europea attuale della nuova Mazda CX-80, l’energia giunge al suolo sulle quattro ruote motrici col supporto di un cambio automatico a otto rapporti. Alle quattro modalità di guida presenti sulle due varianti, si aggiunge quella EV sull’allestimento e-Skyactiv PHEV.