Maserati MC20: il bolide da 630 CV tra i cordoli di Fiorano

La nuova Maserati MC20, equipaggiata con il poderoso motore V6 biturbo da 3.0 litri e 630 CV battezzato “Nettuno”, è il nuovo punto di riferimento tra le supercar. Le doti dell’ultimo bolide della Casa del Tridente sono state immortalate in un emozionante video che ritrae la supercar modenese impegnata in alcuni test in pista effettuati tra i cordoli del circuito di Fiorano che risulta di proprietà della Ferrari.

Nel filmato in questione è possibile ammirare la vettura impegnata in una vera e proprio “danza”, frutto delle abili manovre dei tester che hanno come obiettivo quello di mettere alla prova determinate caratteristiche dinamiche e meccaniche della vettura.

V6 biturbo da 630 CV

Come abbiamo accennato in precedenza, la MC20 è spinta dal nuovo propulsore Nettuno in grado di sprigionare sulla trazione posteriore la bellezza di 630 CV e una coppia massima di 730 Nm. Questa unità V6 dotata di doppia sovralimentazione porta al debutto alcune soluzioni tecniche di avanguardia, come ad esempio la doppia camera di combustione (precamera), che permette di ottimizzare l’efficienza del motore con l’obiettivo di rendere l’erogazione più fluida e pronta e nello stesso tempo permette di abbassare le emissioni inquinanti. Le prestazioni dichiarate dal costruttore sono a dir poco entusiasmanti: lo scatto da 0 a 100 km/h viene bruciato in soli 2,9 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 325 km/h.

Le piace driftare

Drifting e derapate che si susseguono nel video vengono gestite dai piloti collaudatori grazie all’uso del differenziale a slittamento limitato LSD che lavora in tandem con il sofisticato cambio automatico doppia frizione ad otto rapporti. Ovviamente gran parte del merito va anche all’ottimo che dovrebbe essere abbinato nel prossimo futuro anche ad un corpo vettura convertibile. Questa inedita declinazione della supercar Maserati dovrebbe essere ancora più sportiva ed estrema e potrebbe arrivare sul mercato nel corso del 2023.