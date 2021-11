Marvel R elettrica e le altre novità MG: prima prova e prezzi

MG Motors è pronto ad una nuova ed entusiasmante era che porterà lo storico marchio inglese alla conquista dell’Europa e dell’Italia, grazie all’importante spinta del colosso cinese SAIC, primo costruttore di auto in Cina e settimo al mondo, oltre ad essere proprietario del brand britannico. Dopo numerosi problemi finanziari, nel 2007 MG (Morris Garage) è entrata nell’orbita della SAIC motors, con quest’ultima si è rimboccata le maniche per rilanciare il marchio, seguendo la strada dell’elettrificazione e realizzando una nuova gamma di modelli in grado di offrire stile, tecnologia e prezzi decisamente competitivi.

Alla conquista dell’Italia

Dopo un attento studio del mercato, MG Motors è sbarcata nel nostro Paese esattamente 8 mesi fa e – nonostante il difficile periodo che stiamo vivendo a causa della pandemia – è riuscito a creare qualcosa di a dir poco straordinario. In questo periodo estremamente limitato, il brand inglese ha sviluppato una rete commerciale composta da 40 dealer e 70 punti vendita. Nel nostro Paese, MG Motors può inoltre puntare su una squadra di ben 20 professionisti del settore che hanno come obiettivo quello di far conoscere ai più giovani questo brand in piena rinascita e nello stesso tempo di farlo riscoprire a chi ricorda i fasti del suo passato.

Una gamma in continuo ampliamento

Come anticipato in precedenza, MG è pronta a schierare una nuova gamma di vetture composta da due SUV elettrici e da una SW, sempre a zero emissioni, inoltre non mancano un B-SUV dal prezzo particolarmente competitivo proposto con motorizzazioni benzina.

MG5 100% elettrica

Prima station wagon 100% elettrica del mondo, la MG5 offre la versatilità di una vettura adatta a famiglie numerose e al tempo libero (bagagliaio che varia da 480 a 1.400 litri) con le caratteristiche green di una vettura a zero emissioni. Questa familiare può contare su un pacco batterie da 61 kWh che promette un’autonomia di 400 km (WLTP), inoltre offre ben 2.220 W potenza in uscita per ricaricare qualsiasi dispositivo esterno. Non manca la ricarica rapida con caricatore di bordo trifase da 11 kW e il sistema di connettività MG iSMART, la MG5 Sarà disponibile fin dall’inizio del 2022, al prezzo di circa 30 mila euro.

MG ZS 100% elettrica

La MG ZS con motore 100% elettrico è stata oggetto di un profondo miglioramento sia estetico che meccanico: il look della vettura è stato reso più moderno e muscoloso per andare in contro ai gusti della clientela europea. L’abitacolo decisamente hi tech sfoggia il display iSmart touch da 10.1 pollici dedicato all’inedito sistema infotainment, inoltre non mancano numerosi sistemi dedicati alla sicurezza attiva e passiva. La ZS elettrica sarà disponibile con batterie da 50,3 kWh e 70 kWh, che garantiranno un ‘autonomia massima di 440 chilometri (WLTP). La versione top di gamma Luxury con batteria da 70 kWh sarà offerta a 39.490 euro.

MG ZS benzina

MG punta anche sulle motorizzazioni termiche con la nuova MG ZS a benzina, proposta nelle motorizzazioni 1.5 aspirato e 1.0 turbo, abbinabili ad un cambio manuale o automatico. La gamma può contare sugli allestimenti comfort o luxury (con quest’ultimo decisamente completo e dotato anche di tetto panoramico), inoltre il prezzo di partenza pari a 13.950 euro la rende estremamente conveniente e la pone in concorrenza con modelli di successo come la Dacia Duster.

MG Marvel R: primo contatto su strada con il SUV elettrico

Design

Probabilmente la novità più “succulenta” targata MG è la nuova Marvel R, SUV lungo 4,67 metri dotato di meccanica 100% elettrica. La vettura sfoggia un design decisamente originale e a tratti futuristico, a partire dal frontale caratterizzato dalla sottile firma luminosa a LED e fino ad arrivare alla sua fiancata imponente e muscolosa, dotata di maniglie a scomparsa ed enfatizzata da grandi cerchi da 19 pollici. L’effetto scenico è completato dalla parte posteriore impreziosita dalle luci inglobate in una lunga striscia LED orizzontale.

Abitacolo

Entrati all’interno della vettura si apprezza un look hi tech che tocca il suo apice nella console centrale. Quest’ultima è dominata da un enorme display obliquo da 19,4 pollici dedicato all’infotainment MG iSmart, che si estende dal centro dei sedili fino alle bocchette d’areazione, mentre dietro lo schermo troviamo un ampio vano aperto dai lati e dotato di due ingressi USB. Lo schermo touch permette di gestire le numerose funzioni della vettura, a partire dalla climatizzazione bizona, passando dall’impianto audio, ai comandi della climatizzazione e fino ad arrivare ai sistemi di connettività per smartphone (Apple CarPlay e Android Auto), il tutto coadiuvato dalla connessione internet mobile integrata. Decisamente utili i comandi vocali (al momento solo in lingua inglese) che permettono di attivare numerosi comandi, tra cui anche la possibilità di aprire e chiudete l’ampio tetto panoramico in vetro.

Il volante a tre razze è di tipo tradizionale e risulta equipaggiato di comandi multimediali, mentre dietro spicca la strumentazione 100% digitale e settabile a seconda le esigenze. L’utilizzo di alcune funzioni del sistema multimediale a volte sono macchinose, inoltre non risulta sempre veloce nell’eseguire i comandi, bisogna però sottolineare che l’esemplare in prova era un pre-serie, quindi questi difetti saranno risolti sulla versione di serie. I materiali e i rivestimenti sembrano di buona qualità, ad eccezione di alcune plastiche posizionate in basso che risultano rigide al tatto. Molto comodi e ben fatti i sedili che avvolgono e trattengono bene il corpo anche nelle curve più veloci. L’ampia abitabilità permette di ospitare comodamente 5 persone adulte, grazie anche all’assenza del tunnel centrale che sulle auto elettriche è dedicato alla trasmissione. Il vano bagagli invece offre uno spazio di soli 357 litri – a causa delle componenti dedicate alla meccanica elettrica – ma può essere ampliato fino a quota 1.396 litri, abbattendo il divano posteriore.

Allestimenti e motorizzazioni

La Marvel R è declinata negli allestimenti Comfort e Luxury, entrambi abbinati alla trazione posteriore e a due propulsori elettrici, per una potenza complessiva di 180 CV e 410 Nm di coppia, mentre l’autonomia è pari a 402 km (WLTP). Al top di gamma troviamo invece la versione Performance che aggiunge un motore elettrico sull’asse anteriore ed in questo modo mete a disposizione una trazione integrale di tipo permanente. La potenza complessiva è di 288 CV e la coppia è pari 665 Nm, mentre l’autonomia scende a 370 chilometri (WLTP). la batteria può essere caricata in una stazione di ricarica rapida (CC) con una capacità fino a 92 kW. In questo caso, ci vogliono solo 30 minuti per caricare la batteria dal 30-80% e 43 minuti dal 5-80%. Di serie troviamo invece il caricabatterie di bordo trifase da 11 kW.

Impressioni di guida

La variante Performance è stata protagonista della nostra prova: immediatamente siamo stati colpiti dalle accelerazioni fulminee (0-100 in 4,9 secondi) e l’ottimo feeling ricevuto dallo sterzo, sempre molto preciso. L’assetto è invece parso forse un po’ troppo morbido rispetto alle prestazioni elevate offerte dalla vettura, ma allo stesso tempo assorbe molto bene le asperità della strada e si dimostra piuttosto efficiente nell’utilizzo di tutti i giorni nonostante le enormi ruote da 19 pollici. Il SUV targato MG si dimostra sicuro in ogni situazione, grazie ai 14 sistemi ADAS che consentono una guida autonoma di livello 2. Questi dispositivi sono inclusi nel pacchetto MG Pilot che comprende tra le altre cose: Cruise Control adattivo, assistenza per gli ingorghi stradali, Lane Keep Assistance, Rear Traffic Alert, Blind Spot Monitoring, Intelligent High Beam Control e Drowsiness Warning System.

Prezzo

La MG Marvel R verrà offerta all’inizio del 2022 ad un prezzo di lancio che parte da 32.550 euro per l’allestimento Comfort. I vertici della Casa hanno inoltre sottolineato che non ci saranno problemi di approvvigionamento e che saranno disponibili molti esemplari in pronta consegna.