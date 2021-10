Mansory svela un nuovo tuning per la McLaren 720S

Il tuner tedesco Mansory ha svelato il suo ultimo progetto basato sulla McLaren 720S. Si tratta di un pacchetto di modifiche estetiche che rende la supercar britannica ancora più attraente.

Kit carrozzeria

il kit carrozzeria, già utilizzato in passato su altre supercar 720S, comprende il cofano personalizzato, le minigonne laterali, l’ala posteriore e altre appendici aerodinamiche. Anche il reparto ruote è stato personalizzato con cerchi in lega da 22 pollici con accenti arancioni che riprendono alcuni dettagli degli esterni.

Motore: arriva a 755 CV

Anche se non sono state rilasciate immagini degli interni, l’abitacolo dovrebbe essere personalizzabile a seconda delle richieste dei clienti. Stesso discorso per la meccanica, che presumibilmente dovrebbe giovare dello stesso upgrade di potenza della 720S bianca svelata in passato da Mansory, con 755 CV rispetto ai 720 CV della versione di serie.

Questo upgrade riduce di un decimo di secondo lo sprint da 0 a 100 km/h fermando il cronometro a 2,8 secondi, con una velocità massima di 345 km/h.