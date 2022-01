Mansory svela la Ferrari Stallone GTS arancione

Il tuner di lusso Mansory ha presentato il suo ultimo lavoro sulla Ferrari 812 GTS e lo ha fatto con un tocco molto particolare.

Il progetto, denominato “Stallone GTS” era stato annunciato alcuni mesi fa con un body kit più aggressivo e alcuni tocchi di lusso per gli interni, ma quest’ultimo modello arancione è stato la sorpresa definitiva.

Un buon incremento di potenza e una maggiore aggressività

Lo specialista bavarese aumenta anche la potenza della decappottabile di Maranello, con una serie di modifiche meccaniche al suo V12 aspirato da 6,5 ​​litri, con una centralina elettronica su misura e un messa a punto speciale per l’aspirazione e il sistema di scarico.

In questo modo la potenza sale a 830 CV e 740 Nm di coppia massima e dichiara una velocità massima di 345 km/h, oltre a uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi.

Aerodinamica, nuovo body-kit

A livello aerodinamico il paraurti anteriore è stato ridisegnato e aggiunge uno splitter, le minigonne laterali sono nuove e la parte posteriore sfoggia un nuovo diffusore e uno spoiler pronunciato. A tutto ciò vanno aggiunte le prese d’aria sui passaruota e i nuovi cerchi da 21 pollici all’anteriore e da 22 pollici al posteriore, rispettivamente con pneumatici da 265/30 e da 335/25.

Interni

All’interno troviamo un nuovo volante appositamente progettato per la Stallone GTS, la pedaliera in alluminio, rivestimenti in pelle curata e alcuni tocchi in fibra di carbonio, oltre a tappetini personalizzati Mansory e un sistema di proiezione della luce sulle porte in fase di apertura.

Forse l’arancione non è il colore migliore per una Ferrari, più che altro associata al mitico Rosso Corsa, al giallo, al bianco o piuttosto al blu. Questa tonalità ricorda più Lamborghini o Aston Martin, ma ciò che è certo è che spicca per la sua eccentricità.

Mansory è in ascesa con l’annuncio di tanti nuovi modelli e l’apertura di una nuova concessionaria negli Emirati Arabi Uniti per la celebrazione del 50° anniversario del Paese. Per l’occasione ha presentato già le edizioni limitate della Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus e Mercedes Classe G.