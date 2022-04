Manhart Vogue RV 650: una Range Rover da sceicchi

Il Manhart Vogue RV 650 è l’anticipo che il tuner tedesco ha voluto lanciare per mostrare il suo nuovo lavoro basato sulla Range Rover. Questa proposta sarà disponibile esclusivamente in Medio Oriente, con una configurazione molto suggestiva. Ed infatti alcune aree della carrozzeria saranno rifinite con una copertura in oro e monterà enormi ruote firmate Forged.

Carrozzeria bicolore e finiture in Oro

La nuova Manhart Vogue RV 650 punta a stupire chi ama le preparazioni. Questo enorme SUV sarà infatti caratterizzato da una verniciatura per la carrozzeria in nero e oro. Sfoggia inoltre gli enormi cerchi Forged Line rifiniti anch’essi in oro, un tono che si abbina alle prese d’aria, alla griglia, al cofano, ai dettagli laterali e alla zona posteriore. Per continuare con le modifiche Manhart ha montato uno scarico quadruplo che fuoriesce dal paraurti posteriore. Non mancano gli emblemi personalizzati del preparatore e diversi dettagli che devono ancora essere rivelati

Interni

Quello che sappiamo è che gli interni saranno dotati di un nuovo rivestimento con un’elegante e sportiva combinazione di pelle nera e Alcantara. Le cuciture a contrasto saranno dorate, a riprendere gli esterni, un dettaglio che ritroveremo anche nella consolle centrale, sul volante, sui sedili, sulle cinture di sicurezza e sulle portiere.

In quanto a meccanica, la Range Rover di Manhart preved il motore BMW V8 biturbo che, di serie, sviluppa 530 CV ma in questo caso è stato portato a oltre 640 CV. Un incremento di oltre 100 CV. Altre modifiche includono un sistema di sospensione aggiornato. I prezzi non sono stati ancora rivelati.