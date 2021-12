Manhart CR 700 Wagon: omaggio al V8

La prossima e imminente Mercedes-AMG C63 arriverà per la prima volta con un powertain ibrido con un motore a quattro cilindri. E per dire addio alla generazione W205 in uscita, con motore V8, Manhart ha presentato un pacchetto completo di tuning per il modello attuale, inclusa, ora, la Manhart CR 700 Wagon basata sulla variante familiare che unisce praticità e prestazioni.

L’upgrade meccanico

A partire dal motore, il V8 biturbo da 4,0 litri di AMG viene aggiornato dai 510 CV di serie a 712 CV. Allo stesso modo la coppia viene aumentata da 700 Nm a 920 Nm. Con questo potente upgrade la CR 700 Wagon è in grado di accelerare da 100 a 200 km/h in 5,5 secondi.

L’aumento di potenza è stato reso possibile grazie alla rimappatura della ECU, oltre a una serie di aggiornamenti ai turbocompressori, all’aspirazione, all’intercooler e alla pompa del carburante. Manhart ha anche ottimizzato il cambio AMG Speedshift a nove velocità e offre downpipe sportivi con convertitori catalitici a 200 celle o downpipe da gara opzionali.

Segni di riconoscimento

Esteticamente, nonostante sia basata sulla Classe C della generazione precedente, la R 700 Wagon ha ancora un aspetto attuale, soprattutto per quanto riguarda il profilo. Manhart ha aggiunto la sua caratteristica grafica dorata in contrasto con la vernice nera e la griglia nera personalizzata. I cerchi in lega Concave One da 20 pollici sono montati su pneumatici ad alte prestazioni che misurano 255 / 30ZR20 nella parte anteriore e 275 / 30ZR20 nella parte posteriore. Infine, le molle elicoidali regolabili di H&R avvicinano l’auto al suolo.

All’interno Manhart è disposta a offrire opzioni di personalizzazione a chiunque sia interessato, come il cielo stellato disponibile su richiesta.