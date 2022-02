Lykan Hypersport Responder, a Dubai arriva l’ambulanza più veloce del mondo

Le forze dell’ordine di Dubai possono vantare una flotta di auto tra le più veloci e potenti al mondo, non mancano infatti Ferrari, Lamborghini, Porsche e addirittura Bugatti, ma ora il Paese degli Emirati Arabi fa un passo in più arruolando una Hypercar come ambulanza. Parliamo della sportiva Lykan Hypersport – tra l’altro già presente tra le auto della polizia di Dubai – battezzata per l’occasione Hypersport Responder.

La coupé due posti della Casa libanese con ogni probabilità sarà l’ambulanza più costosa e veloce del mondo, considerando il suo prezzo da ben 3 milioni di euro e la sua velocità massima pari a ben 400 km/h.

Motore Porsche elaborato da Ruf

L’esemplare che entrato a far parte nella Dubai Corporation for Ambulance Services (Dcas) è una delle sette unità prodotte di questa rara vettura che risulta spinta da un motore Porsche elaborato dalla tedesca Ruf in grado di erogare ben 780 CV e di spingere la vettura fino al muro dei 400 km/h. La vettura verrà utilizzata principalmente per le emergenze legate al trasporto organi, proprio come accade alla nostra Lamborghini Huracan con la divisa della Polizia Stradale italiana.

Oro e diamanti nei fari

Nonostante sia una vettura che verrà utilizzata per le operazioni di soccorso, l’Hypersport Responder è rifinita in maniera a dir poco opulenta, come sottolineato dalla presenza di finiture in oro e diamanti incastonati nei proiettori.